OCCRP выпустил расследование о клиентах швейцарского банка Credit Suisse Среди них были бывший и нынешний президенты Казахстана, мэр Баку и сестра Алишера Усманова

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Stefan Wermuth / Bloomberg / Getty Images

20 февраля международное объединение журналистов-расследователей опубликовало расследование «Секреты Credit Suisse» (#SuisseSecrets). Оно посвящено клиентам одного из крупнейших банков мира — швейцарского Credit Suisse. Над расследованием несколько месяцев работали 163 журналиста из 48 изданий в 39 странах мира. Единственным СМИ-партнером проекта в России стали .

Расследование основано на данных, которые немецкой газете Süddeutsche Zeitung передал анонимный источник. Изданию про него ничего не известно. Он заявил, что швейцарские законы о банковской тайне «аморальны», поскольку косвенно покрывают уклонение от уплаты налогов и другие финансовые преступления. Чтобы подтвердить достоверность его данных, журналисты сверяли их с другими источниками, включая документы компаний и судебные архивы, а также общались с экспертами.

В утечке содержатся данные о 18 тысячах счетов в Credit Suisse. Данные о каждом счете включают его номер, имя держателя или держателей, даты открытия и закрытия, а также максимальный баланс средств на счете. Максимальная совокупная сумма денег на всех этих счетах превышала 100 миллиардов долларов. Больше всего счетов открыли в 2007-2008 годах, больше всего закрыли в 2014-м, когда Швейцария ввела автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах.

Это единственный известный случай утечки данных о клиентах из крупного швейцарского банка, утверждает OCCRP. Объединение отмечает, что банки должны тщательно проверять сомнительных клиентов. Но среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли десятки предположительно коррумпированных чиновников и людей, связанных с криминальным миром. В банке не стали комментировать информацию о владельцах отдельных счетов, но отметили, что прикладывают значительные усилия для борьбы с финансовыми преступлениями.

В утечке нет данных о российских политически значимых лицах, отмечают "Важные истории". В утекших сведениях упоминаются только «обычные» российские бизнесмены, которые имеют двойное гражданство или живут за границей. В целом в базе мало данных о держателях счетов из самых крупных стран мира, включая Россию. Это может быть связано с тем, что такие страны обмениваются со Швейцарией финансовой информацией.

В расследовании упоминается семья бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. У его старшей дочери Дариги в Credit Suisse в 2008-2021 годах было шесть счетов, их совокупный максимальный баланс составлял 46 миллионов долларов (в переводе со швейцарских франков по нынешнему курсу). Тимур Кулибаев — муж средней дочери Назарбаева Динары, один из самых богатых бизнесменов Казахстана — в 2006-2013 годах владел там девятью счетами с максимальным совокупным балансом более двух миллиардов долларов.

Другие активы семьи Назарбаева У дочери и зятя Назарбаева нашли дворец, виллу и два отеля в Баден-Бадене Они вложили в недвижимость 100 миллионов евро и ни разу там не были. Главное из расследования Deutsche Welle

У семьи нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который намекал на коррупцию при его предшественнике, тоже был счет в Credit Suisse. Бывшая жена Токаева Надежда являлась клиентом банка в 1998-2011 годах, максимальный баланс ее счета составлял 1,7 миллиона долларов. Расследователи также узнали, что Токаевы через офшоры контролировали британскую компанию, чьи активы в 2014 году достигли пяти миллионов долларов, и что у их сына Тимура на начало 2022 года было три квартиры в Женеве.

Также в Credit Suisse нашли счета Саодат Нурзиевой — акушера-гинеколога по профессии и сестры миллиардера Алишера Усманова. На них в 2004-2015 годах поступило в общей сложности около шести миллиардов долларов. Среди других известных клиентов Credit Suisse оказались бывший президент Армении Армен Саркисян (на его счетах в 2005-2016 годах лежало около 26 миллионов долларов), украинский миллиардер Игорь Коломойский (с 1996 года хранил там более трех миллиардов долларов), мэр Баку Эльдар Азизов (с 2005 года держал в банке почти четыре миллиона долларов).

В англоязычной версии расследования можно найти информацию о других клиентах Credit Suisse. Среди них сербский наркоторговец Родолюб Радулович, умерший экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, бывший католический кардинал Джованни Анджело Беччу, обвиняемый в финансовых преступлениях.

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Пересказала Ольга Корелина