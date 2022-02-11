У дочери и зятя Назарбаева нашли дворец, виллу и два отеля в Баден-Бадене Они вложили в недвижимость 100 миллионов евро и ни разу там не были. Главное из расследования Deutsche Welle

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Ichneumon / Wikimedia Commons

Средняя дочь и зять первого президента Казахстана — — а также связанные с ними фирмы владеют в Баден-Бадене недвижимостью, куда в общей сложности было вложено более 100 миллионов евро. Об этом говорится в расследовании Deutsche Welle.

Среди активов родственников Назарбаева в Германии — дворец Зеелах, вилла архитектора Густава Штро, построенная в начале ХХ века, и два отеля в Бюле, один из которых — замок Бюлерхее (о второй гостинице в расследовании подробно не рассказывается). Согласно немецким реестрам, Кулибаевы владеют этой недвижимостью через местные компании Schloss Seelach Invest GmbH и Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, конечными бенефициарами которых .

По данным Deutsche Welle, только на покупку и реконструкцию Зеелаха Кулибаевы потратили 60 миллионов евро, а обустройство поместья длилось почти 10 лет и завершилось два года назад. На территории Зеелаха разбили ландшафтный парк с фонтанами, а под ним - спа-зону площадью около тысячи квадратных метров с 25-метровым бассейном. Стеклянный купол над ним видно даже на снимках из космоса, отмечает издание.

Один из причастных к реконструкции рассказал изданию, что владельцы дворца также «не жалели» денег на отделку. «Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тысяч евро», — сообщил источник.

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Две гостиницы в Бюле, за которые, согласно документам, было заплачено более , «простаивают без перспективы», отмечает Deutsche Welle. По словам мэра города Губерта Шнурра, владельцы «не вложили ни цента» в необходимую модернизацию отелей. Он предполагает, что Кулибаевы купили недвижимость в Германии «как заначку на черный день».

Представители казахстанской Mercury Properties, в свою очередь, не ответили на вопросы журналистов о целях покупки недвижимости в Германии и планах по ее дальнейшему использованию. По словам собеседников Deutsche Welle в Баден-Бадене, никто из членов семьи Назарбаева до сих пор так ни разу и не побывал в этих поместьях.

Как отмечает издание, с формальной точки зрения инвестиции Кулибаевых в Германии легальны. Они нарушали бы немецкие законы, если бы в Казахстане было установлено их незаконное происхождение.

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