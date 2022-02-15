Иван Ургант пошутил по поводу войны с Украиной и выступлений Камилы Валиевой на Олимпиаде. Это похоже на антивоенное высказывание

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Иван Ургант, ведущий развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, в новом выпуске пошутил про возможное вторжение России в Украину. Поводом для шутки стала дата 16 февраля. Этот день, по неофициальной информации, США назвали странам-союзницам в качестве предполагаемой даты российского вторжения.

Вечерний Ургант

«А когда война? 16-го? Это плохо! Получается, у [фигуристки 15-го числа короткая программа, 16-го — война, 17-го — произвольная программа. Это она произвольную будет катать уже во время войны. Может, перенести войну? Это же не Олимпиада, там можно двигать даты», — сказал Ургант в эфире.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев спросил, почему было выбрано именно 16 февраля. «А потому что в другие даты не все могли», — ответил Ургант. Затем он стал обсуждать с Хрусталевым, на какую дату можно перенести войну.

«Там дальше весна начинается, 8 марта. Конечно, хороший день. Как говорится, подарок всем женщинам. <…> Потом Великий пост. <…> В июне фестиваль „Дикая мята“, там группа „Кис-кис“, какая война? У меня есть предложение: давайте перенесем войну. Отменять не будем, все-таки война. Перенесем на 700 лет. Дождемся, когда на нас нападут марсиане, и тогда, забыв про все вот это, все вместе объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО», — сказал Ургант.

Новый виток кризиса вокруг Украины начался на выходных, когда Белый дом заявил, что Россия готова к вторжению и может начать его в любой момент. В качестве предполагаемой даты власти США назвали 16 февраля, заявили источники изданий Politico и Der Spiegel. Десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину. США и еще несколько западных государств объявили о переводе дипломатов во Львов. Москва отрицает, что планирует вторжение.

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