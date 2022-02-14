США перенесут посольство на Украине из Киева во Львов. Компьютеры и сетевое оборудование дипмиссии уничтожат

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США временно переносят свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, сотрудники продолжат выполнять свои обязанности по координации дипломатических усилий для деэскалации ситуации на Украине, а также поддерживать контакты с властями страны.

В связи с переездом компьютеры и сетевая аппаратура, находящиеся в здании дипмиссии в Киеве, будут уничтожены, пишет The Wall Street Journal.

Госдепартамент 12 февраля потребовал покинуть Украину дипломатам, не занимающим критически важные должности. Тогда ведомство сообщало, что оставшиеся сотрудники продолжат работать в Киеве.

О переводе персонала посольств из Киева во Львов ранее объявляли и другие западные страны, в частности, Канада, Австралия и Нидерланды. Германия перенесла во Львов генеральное консульство из находящегося в восточной части Украины города Днепр.

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