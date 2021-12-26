Профессор МГУ и член СПЧ Александр Асмолов призвал прекратить «опасный эксперимент» по обучению в вузе девятилетней Алисы Тепляковой Родителей девочки его слова возмутили

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Профессор МГУ и член СПЧ Александр Асмолов Владимир Гердо / ТАСС

Профессор МГУ, руководитель кафедры психологии личности факультета психологии вуза, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал прекратить обучение в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Об этом говорится в обращении Асмолова, копию которого опубликовало РИА Новости.

«С экспертной точки зрения данная ситуация являет собой не что иное, как неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей данной возрастной категории. Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой», — считает профессор Асмолов.

Он призвал предложить компетентным государственным органам приостановить «опасный социально-психологический эксперимент по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой».

Его обращение адресовано главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Фадеев заявил РИА Новости, что не вправе высказывать свои соображения относительно учебы Алисы Тепляковой. «Мне кажется, что уполномоченный по правам ребенка здесь более уместен, но если мы поймем, что мое участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение», — сказал он.

Евгений Тепляков, отец Алисы, назвал обращение Асмолова неэтичным. «Если бы ему очень хотелось быть объективным и беспристрастным, на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями — законными представителями ребенка — напрямую», — добавил Евгений.

Его жена, мать Алисы, также выступила с заявлением. «Уважаемый господин Асмолов! А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» — написала она в «Живом журнале».

Алиса Теплякова в этом году поступила на платное отделение факультета психологии МГУ. Родители говорили, что еще в четыре года девочка «по сути, знала программу первого класса». Они хотели отдать ее в школу, но там сказали, что Алиса еще слишком мала. Тогда мать и отец стали обучать ее дома (они также учат ее младших братьев и сестер; всего в семье семеро детей).

В этом году Алиса сдала ЕГЭ, и родители решили отправить ее в вуз. После начала учебы отца девочки стали обвинять в конфликтах. В сентябре сообщалось, что Евгений Тепляков грубил и оскорблял сокурсниц дочери в закрытых чатах студентов. А в декабре МГУ заявили, что он «устроил скандал» во время экзамена дочери. Тепляков ответил, что экзамен прошел с нарушениями. Он обвинил факультет психологии МГУ в незаконном удержании Алисы и «беспрецедентной травле». После этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести девочку на индивидуальное обучение.

Кто такая Алиса Теплякова

Девятилетняя Алиса Теплякова никогда не ходила в школу, но сдала экзамены в МГУ Одни считают ее вундеркиндом. Другие — жертвой амбиций отца, который решил «хакнуть систему»

Кто такая Алиса Теплякова

Девятилетняя Алиса Теплякова никогда не ходила в школу, но сдала экзамены в МГУ Одни считают ее вундеркиндом. Другие — жертвой амбиций отца, который решил «хакнуть систему»

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Ольга Корелина