Отец поступившей в МГУ девятилетней девочки начал конфликтовать с ее сокурсницами. В университете заявили, что никаких жалоб на мужчину не получали

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Отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии в МГУ, начал конфликтовать с ее сокурсницами. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет телеграм-канал, Евгения Теплякова в начале учебного года добавили в закрытые чаты и группы, где общаются студенты. Под именем Петр Иванов он неоднократно вступал в переписки с сокурсниками дочери. По данным телеграм-канала, студенты жалуются, что Тепляков «постоянно срывается на грубости и оскорбления в комментариях различных сообществ МГУ». Также сокурсникам Алисы Тепляковой не нравится, что он приходит в футболке и шортах на пары.

В качестве примера издание привело скриншоты одного из диалогов, сделанные 4 сентября. В ходе обсуждения бальных танцев одна из студенток отметила, что беседа «создана для студентов, а отец Алисы таковым не является», после чего Тепляков начал конфликтовать с ней. После этого к конфликту подключились другие студенты.

В МГУ, в свою очередь, заявили, что никаких «официальных и неофициальных» жалоб на поведение Теплякова в деканат не поступало. «Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета», — сказали в пресс-службе вуза.

Алиса Теплякова с четырех лет была на домашнем обучении. В восемь лет она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. При поступлении в МГУ она не смогла набрать достаточного количества баллов для обучения за счет бюджета, но поступила на платное отделение.

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