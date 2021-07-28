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Марина Лысцева / ТАСС

Москвичка Алиса Теплякова, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные экзамены в МГУ имени Ломоносова. Об этом 27 июля ТАСС заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

В этом году к нам подала документы девочка, которой восемь лет. Она закончила школу, у нее , она подала документы и сдала наши испытания. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления. <…> Она, конечно, поступит, но это процесс, по которому еще надо пройти, [посмотреть], как другие сдадут.

Алиса поступает на . Зачисление на первый курс пройдет 17 августа. Семья намерена отправить дочь в МГУ, даже если за это придется платить. «Стоимость обучения общеизвестна, не на бюджет — так на контракт», — написал в «Живом журнале» отец девочки Евгений Тепляков.

Родители Алисы считают, что она сможет учиться в МГУ, но ей надо будет организовать индивидуальный формат учебного процесса — возможно, со свободным посещением. Ректор МГУ пообещал, что при необходимости Алисе будут помогать психологи.

У Алисы Тепляковой шесть младших братьев и сестер и папа — воспитатель

Про Алису Теплякову заговорили в начале июля, когда она сдала и статью о ней выпустило издание «Лента.ру». В материале говорилось, что у девочки шесть братьев и сестер и что она учится дома, с помощью родителей. СМИ стали наперебой писать и снимать сюжеты про Алису, называя ее «гением» и «вундеркиндом».

Братья и сестры Алисы, по словам отца, тоже демонстрируют успехи в учебе: семилетний Хеймдалль окончил девятый класс и сдал Основной государственный экзамен (ОГЭ), пятилетняя Лея освоила программу третьего класса, четырехлетняя Терра начнет изучать программу первого класса, а Айлунг в два года учит слоги.

Москва 24

Родители Алисы, по собственным словам, тоже выпускники МГУ. Мать Наталья Теплякова училась на механико-математическом факультете, окончила магистратуру Финансового университета при правительстве РФ и до появления детей работала в банке. Отец Евгений Тепляков учился на факультетах психологии и вычислительной математики и кибернетики (оба окончил с красным дипломом) и имеет ученую степень в области молекулярной биологии. Сейчас он оформлен как .

Семья живет в однокомнатной квартире в районе Котловка на юге Москвы. По словам родителей, они не могут позволить себе ипотеку, а бесплатное жилье им не дают. «Я тут с 2003 года, а с 2005-го семь лет жил в главном здании МГУ с временной регистрацией. Это значит, для государства меня все равно что не было. Я появился, лишь прописавшись в Москве в январе 2012-го. Мы говорим: „Поставьте на учет Наташу и детей, вроде по закону можно“. Но департамент госимущества говорит, что нет, нельзя. Только всех вместе и только после 10 лет проживания», — рассказывал Евгений «Правмиру».

Родители учили Алису дома, не сумев отдать ее в школу (в четыре года)

Алису родители стали учить дома, потому что, как они объясняют, в систему образования девочка не вписалась. «В четыре года Алиса хорошо писала, читала, считала. По сути, уже знала программу первого класса. И мы хотели отдать ее в школу. Даже писали просьбу президенту России. Ответ пришел, что „в школу рекомендовано с 7 лет“. Но у нас Алиса уже в пять лет знала программу пятиклассников. Мы с супругой задумались: отдавать Алису через два года в первый класс или продолжать учить? В общем, довели до логичного итога — до сдачи ЕГЭ», — говорил отец девочки «Комсомольской правде».

Евгений занимается с детьми чтением, Наталья — математикой. Отец Алисы уделяет занятиям с дочерью от трех до пяти часов в день и настаивает, что Алиса не вундеркинд. «Это нормальные результаты. Исключительная память и особый подход к образованию», — объясняет он ее успехи в учебе.

Собственную образовательную методику Евгений тоже не считает необычной. Она, по его словам, построена на основе советской педагогики, а также на современных учебниках, одобренных министерством образования, — и «никакого ускоренного обучения». При этом от традиционных взглядов на школьное образование его взгляды отличаются — например, он уверен, что детей нужно в первую очередь учить скорости чтения, а не пониманию прочитанного, и настаивает, что школьная программа по литературе — это «фикция».

Отец Алисы считает, что сэкономил дочке 10 лет

К современной системе образования у Евгения немало претензий. В частности, он уверен, что она тормозит развитие детей. «Например, когда ребенку шесть с половиной, и вы хотите идти в школу в России, вам вероятно, предложат пойти попозже, а если шесть — скажут: ну и что, что он читает и пишет, считает хорошо», — говорил он «Ленте.ру».

Впрочем, некоторым читателям статей про Алису ее история не кажется однозначно позитивной. Одни подозревают, что родители заставляют девочку учиться и ради реализации собственных амбиций лишают ее детства. Другие обращают внимание, что без общения с другими детьми в детском саду и школе Алисе может быть сложно строить отношения в коллективе.

«Все-таки вот эти вундеркинды, из них не очень талантливые и успешные люди получаются потом, годам к 25-30. Они так быстро, как ракета взлетают, и так же быстро садятся, поэтому я бы не стал умиляться этой ситуации», — заявил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург.

«Ребенка нельзя лишить детства понятием треугольника», в школах есть буллинг и нет кооперации, а с другими детьми Алиса общается в семье и на детской площадке, говорит ее отец. На вопрос, зачем поступать в вуз в девять лет, он отвечает так: «„В человеке все должно быть прекрасно“. Помните такую фразу? Знания — это самоцель, самоценность. Если ребенок способен сдать ЕГЭ, то пусть сдает. Алиса сэкономила десять лет жизни».

Издание «Правмир» обвинили в травле семьи Тепляковых

Пожалуй, самый подробный и отвечающий на многие вопросы материал о семье Алисы вышел около недели назад в издании «Православие и мир». Обсуждая текст в фейсбуке, его автор Мария Божович высказалась о «густопсовой смеси амбиций и еще чего-то очень странного» у Евгения Теплякова и отметила, что его дети «изолированы полностью от других детей… им это нормально» (подчеркнув при этом и в своем тексте на «Правмире», и в фейсбуке, что дети выглядят довольными жизнью).

После этой статьи и ее обсуждения в соцсетях «Правмир» обвинили в травле семьи. Главный редактор издания Анна Данилова ответила: «Мы показали вам то, что увидели сами». Она также раскрыла некоторые дополнительные детали о семье Тепляковых, которые не упоминались в материале — в частности, что редакции не удалось найти кандидатскую диссертацию Евгения; что однокурсники его жены считают ее жертвой «абьюза в семье»; какие баллы Алиса набрала на ЕГЭ (ее семья эти данные не раскрывала, отец называл лишь балл по дополнительному вступительному экзамену по биологии в МГУ — 48 из 100).

Мне кажется, что при всем сказанном это история про папу, который решил хакнуть систему. <…> Думаю, что дети много занимаются, но очевидно, что никакую программу школы они не прошли. <…>. Тут привет и нашей системе образования, и ЕГЭ и так далее. <…> В данном случае мы сделали материал именно потому, что папа очень хочет — как это представляется из жж и комментариев — транслировать свою модель воспитания, рассказывать и учить других, как это можно сделать. <…> Это не частная история успеха. Это заявка на «мы придумали новую систему». Именно поэтому нам важно было написать об этом честно.

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Ольга Корелина