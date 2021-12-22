Отец девятилетней девочки, поступившей в МГУ, обратился в полицию из-за конфликта с вузом

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Евгений Тепляков — отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии в МГУ, — написал заявление в полицию о незаконном удержании ребенка во время экзамена. Об этом он сам сообщил «Известиям».

Накануне в МГУ сообщили, что Тепляков «устроил скандал» во время экзамена по введению в психологию, который сдавала его дочь. Он должен был ждать девочку на посту охраны, но «попытался прорваться на факультет» и напал на одного из преподавателей, утверждали в вузе.

Тепляков заявил «Известиям», что процедура экзамена была нарушена. По его словам, его дочь была подготовлена к устной сдаче экзамена, но ей не разрешили сдавать его устно. Кроме того, добавил Тепляков, Алиса долго не выходила с экзамена. Он сначала спрашивал, где она, а потом попытался пойти за ней сам.

«Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его. Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка», — сказал Тепляков.

Алису Теплякову с четырех лет обучали дома родители. В восемь лет она сдала ЕГЭ. Девочка не набрала достаточно баллов для обучения в МГУ за счет бюджета, но поступила на платное отделение.

В сентябре, когда Алиса Теплякова начала учиться в МГУ, сообщалось, что ее отец конфликтовал с ее сокурсницами в закрытых чатах студентов. В МГУ заявили, что жалоб на поведение Теплякова не получали.

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