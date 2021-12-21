Отец поступившей в МГУ девятилетней девочки напал на заведующего кафедрой

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Отец девятилетней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой.

Теплякова, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета, сдавала предмет «Введение в психологию». Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец «устроил скандал».

На экзамене Теплякова была одна, а отец должен был ждать ее на посту охраны. «В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования», — сообщила пресс-служба.

Отец Тепляковой «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям», пришлось вызвать полицию, а его закрыть в аудитории, «чтобы он не смог никому нанести физического вреда».

Алиса Теплякова с четырех лет была на домашнем обучении. В восемь лет она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат. При поступлении в МГУ она не смогла набрать достаточного количества баллов для обучения за счет бюджета, но поступила на платное отделение.

В сентябре, когда Теплякова начала учиться в МГУ, сообщалось, что ее отец начал конфликтовать с сокурсницами дочери в закрытых чатах, где общаются студенты. В МГУ тогда заявили, что никаких «официальных и неофициальных» жалоб на поведение Теплякова в деканат не поступало.

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