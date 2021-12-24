Ежик Эклер пережил ампутацию лапки. Это не мешает ему бегать в колесе, сниматься для тиктока и бороться за звание главного питомца Новосибирска Но конкуренты у него очень 💪

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«Сиб.фм» проводит конкурс «Главный питомец Новосибирска». С 5 октября по 24 декабря 2021 года издание принимает фотографии питомцев и публикует их на своем сайте. Там же за животных можно голосовать. Каждую неделю по итогам голосования выбирают финалиста, а 31 декабря среди финалистов будет определен победитель. Он, как обещает «Сиб.фм», получит «славу, почет, уважение» и сертификат на 30 тысяч рублей в зоомагазин.

17 декабря очередным, десятым по счету, финалистом конкурса стал ежик по кличке Эклер. Он попал к своей нынешней хозяйке по имени Варвара, когда ему был всего месяц. Его предыдущие хозяева уезжали в другую страну и не могли взять его с собой. Они хотели отдать питомца в зоопарк, но Варвара решила забрать ежика себе, «чтобы он получал особую заботу и любовь». Она назвала его Эклером —и на это была причина.

Еclair

«Как только он приехал к нам домой, то потянулся и разлегся в своей новой клетке. В этот момент он был похож на пирожное, поэтому я выбрала такое имя», — рассказала Варвара «Сиб.фм».

У Эклера непростая судьба. Месяц назад ему ампутировали переднюю лапку. На ней появилась ранка, которую Варвара стала регулярно обрабатывать. Но ранка не проходила, и хозяйка повезла Эклера к ветеринару. Тот сказал, что, скорее всего, у ежика просто инфекция. Но назначенное лечение не помогало, и Варвара решила сменить врача. Новый ветеринар сказала, что Эклеру придется ампутировать лапку.

«Оказалось, что у Эклерчика опухоль, которая плохо сказывалась на остальных органах. Мы долго сомневались, делать или нет, потому что ежику тогда было три года и он мог не пережить такую операцию… В итоге она длилась два с половиной часа. Эклер выжил», — рассказала Варвара.

В первое время после операции ежик не понимал, что с ним произошло, и пытался опереться на отсутствующую лапку. Но сейчас, спустя месяц, он уверенно стоит на трех лапах и вернулся к прежнему образу жизни: сон целый день (ежи — ночные животные) и спортивные нагрузки на специальном колесе по ночам. А еще Эклер не прочь попозировать на камеру. У него даже есть тикток с четырьмя тысячами подписчиков. Там он снимается со своими друзьями — голубым кротиком, малышом Йодой и плюшевой акулой.

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А теперь внимание! Это официальное заявление «Медузы»!

Нас, как и многих читателей «Сиб.фм» тронула судьба ежика Эклера, поэтому мы решили поделиться его историей. Но мы никоим образом не стремимся повлиять на итоги конкурса «Главный питомец Новосибирска». Наша редакция выступает за честную конкуренцию, тем более, что остальные финалисты тоже прекрасны — и у некоторых из них, как и у Эклера, непростая судьба.

Вот они все (в порядке выхода в финал):

Французский бульдог Рокки. Был назван в честь известного киногероя Рокки Бальбоа, любит молочную кашу и играет с детскими машинками.

Цвергпинчер Нора. По повадкам и по внешнему виду похожа на лису, а еще умеет улыбаться при встрече.

Аксолотль Стью. Живет в просторном аквариуме на 86 литров вместе с улитками и рыбкой гуппи (узнать, кто такой аксолотль, можно тут).

Слепой котик Тоша. Раньше жил на улице и был найден в подвале, а теперь обрел любящую семью.

Пес Пит. В прошлом тоже жил на улице, а теперь любит спать под одеялом и мечтает научиться плавать.

Американский бульдог Баллу. Получил награду за лучшую мордочку и любит играть с пластиковыми бутылками.

Хомячок Хома. Обожает поесть и поспать, а еще отлично получается на фотографиях.

Джек-рассел-терьер Сара. Упрямится только в одном случае — когда ее заставляют гулять в комбинезоне.

Ящерица Герман Васильевич. Живет в офисе, греется возле батареи и фотографируется для инстаграма (там у него почему-то преступно мало подписчиков, давайте это исправлять!)

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