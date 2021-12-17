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Полгода! Именно столько понадобилось котам, чтобы научиться не только смотреть, но и продовать рыбов, которых до этого им только показывали (если что, это один из самых популярных мемов 2021 года!). На развитие отношений с рыбами обратил внимание TJournal, опубликовавший ролик из китайской соцсети Weibo.

В видео кот, укутанный в теплую куртку с шарфом, сидит за прилавком с рыбой. И не просто сидит, у него собственный стул, почетное место! Что удивительно, кот даже не пытается убежать или схватить лежащую перед ним рыбу. Наоборот, животное сохраняет полное спокойствие и разве что с любопытством оглядывается по сторонам.

В общем, круг замкнулся — и вот теперь 2021-й уж точно можно провожать со спокойной душой. Коты своего добились!

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Вы продоете мемы про рыбов? Нет просто показываем. Смешное… (Это про наш новый любимый мем!)

🐟🐟🐟

Вы продоете мемы про рыбов? Нет просто показываем. Смешное… (Это про наш новый любимый мем!)

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Фото на обложке: Iryna Kuznetsova / Shutterstock