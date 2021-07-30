Вы продоете мемы про рыбов? Нет просто показываем. Смешное… (Это про наш новый любимый мем!)

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Значит, рассказываем постироничный мем. Подходят кошки к продавцу рыбы — и спрашивают: «Вы продоете рыбов?» Тот отвечает: «Нет, просто показываю». А кошки и говорят: «Красивое». Смешно…

Мем о продаже рыбов набрал популярность в июле 2021-го благодаря паблику «мемы про котов (по ржать)» (кстати, подпишитесь!) и твиттеру. Сразу скажем, что особого смысла в нем искать не стоит. Ваша задача — показывать рыбов (не продовать) и писать «красивое». Не перепутайте.

Максимум можно возмутиться судьбой кошек, которым остается только смотреть на таких красивых, но таких недоступных рыбов…

Хотя у самих кошек, в общем-то, никаких претензий.

Мем про рыбов быстро стал шаблоном для шуток. Вместо рыбов подставляют что угодно — в том числе зарплату, которую конечно же, не дают, а только показывают. Вот, насладитесь подборкой!

Кстати, есть и мем-перевертыш, где в роли продавца рыбов уже выступает кошка (тоже взято из «мемы про котов (по ржать)»). Красивое…

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