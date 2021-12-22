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Замерзли? Берите пример с капибар и примите мандариновую ванну (есть такая японская традиция)

Источник: Meduza

Капибары — одни из самых любимых животных в Японии. Эти гигантские грызуны вообще-то родом из Южной Америки, и они не привыкли к снегу и морозам, поэтому в местных зоопарках им оборудуют зимой теплые ванны. 

Капибарам из зоопарка Nasu Animal Kingdom в префектуре Тотиги особенно повезло. Накануне дня зимнего солнцестояния им сделали ванну с фруктами. В воду положили юдзу — цитрусовые, похожие на мандарины, известные своим сильным ароматом.

Вообще принимать ванну с юдзу именно 21 декабря — древняя японская традиция, существующая еще со времен эпохи Эдо. Фрукт символизирует зимнее солнце и заодно помогает по-особому «согревать тело и расслаблять разум».

По виду капибар сразу можно понять, что им все понравилось.

Кстати, посетители этого зоопарка сами могут искупаться в горячем источнике — тут же в соседней ванне, наблюдая, как капибары делают то же самое.

Мы очень, очень любим капибар ❤️❤️❤️

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