Британский суд обязал правителя Дубая заплатить рекордные полмиллиарда фунтов сбежавшей от него жене Шейх должен до конца жизни обеспечивать охрану бывшей супруги от себя самого

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Принцесса Хайя и шейх Мохаммед на скачках в английском Аскоте, 2010 год Luke MacGregor / Reuters / Scanpix / LETA

Суд в Лондоне обязал эмира Дубая, вице-президента и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда аль-Мактума выплатить не менее 554 миллиона фунтов стерлингов (734 миллиона долларов) своей бывшей супруге Хайе бинт аль-Хусейн.

По всей видимости, это крупнейшая сумма, которую британский суд когда-либо назначал к выплате по делу о разводе. До этого рекордом были 450 миллионов фунтов, в 2017 году присужденные Татьяне Ахмедовой, бывшей жене российского миллиардера Фархада Ахмедова.

Принцесса Хайя получила рекордные полмиллиарда фунтов. Но просила почти в полтора раза больше

Хайя бинт аль-Хусейн — единокровная сестра короля Иордании Абдаллы II. В 2004 году она стала шестой женой Мохаммеда аль-Мактума. У них родились дочь Джалила и сын Зайед. Сейчас девочке 13, мальчику — девять. Их матери в этом году исполнилось 47 лет, отцу — 72 года.

В 2019 году принцесса Хайя вместе с дочерью и сыном сбежала в Великобританию. Шейх Мохаммед подал в суд, добиваясь опеки над детьми и их возвращения в Дубай. Принцесса Хайя хотела, чтобы дети остались жить с ней, а шейх оплачивал расходы на их содержание.

Команду юристов принцессы возглавила баронесса Фиона Шеклтон — один из самых известных адвокатов по семейному праву в Великобритании, которая раньше представляла интересы принца Чарльза (во время развода с принцессой Дианой), музыканта Пола Маккартни и миллиардера Владимира Потанина.

Принцесса не требовала от шейха денег на собственное содержание, но просила оплатить ее пожизненную охрану и компенсировать стоимость дорогой одежды и драгоценностей, которые она оставила в Дубае. Также она добивалась оплаты расходов на детей. Общая сумма ее требований составила 1,4 миллиарда фунтов.

Во время процесса выяснилось, что у принцессы был роман с ее охранником. И что она заплатила миллионы долларов, чтобы это скрыть

В ходе бракоразводного процесса стали известны подробности личной жизни и масштабы расходов семьи эмира Дубая. В частности, судья Филипп Мур в своем решении подтвердил слухи о том, что незадолго до побега принцессы Хайи муж узнал о ее романе с охранником-британцем Расселом Флауэрсом.

Также судья раскрыл, что из-за этого романа принцесса подвергалась шантажу со стороны нескольких сотрудников своей охраны (был ли среди них сам Флауэрс, не уточняется) и вынуждена была отдать им около семи миллионов фунтов за молчание. Деньги она частично сняла со сберегательного счета одного из своих детей, а частично выручила за счет продажи драгоценностей.

Однако шейх узнал о неверности жены и развелся с ней. Он написал несколько стихотворений, которые, по мнению Хайи, намекали на ее предательство. Принцесса несколько раз находила у себя в кровати оружие, ей угрожали тюрьмой. Опасаясь за свою жизнь, Хайя с детьми улетела в Великобританию.

При этом ранее предполагалось, что причиной враждебности Мохаммеда к Хайе могло стать не только то, что она завела роман с охранником, но и то, что она стала интересоваться судьбой Шамсы и Латифы — дочерей Мохаммеда от другой жены. Обе пытались сбежать от отца, но их силой вернули в Дубай (обеих девушек после этого подвергли психиатрическому лечению).

Побег принцессы Латифы Дочь правителя Дубая дважды пыталась сбежать из страны. Ко второму побегу она готовилась семь лет — но он все равно не удался

В Великобритании принцесса продолжала бояться за свою безопасность. Судья Мур пришел к выводу, что шейх организовал целую кампанию по устрашению бывшей жены и слежке за ней. В частности, его люди пытались купить дом по соседству с особняком Хайи, а также взломали ее телефон и телефоны ее помощников через программу Pegasus, доступную только правительствам.

Шейх Мохаммед должен будет оплачивать охрану жены и детей от себя самого до конца жизни. Или до примирения

Судья Мур назвал шейха Мохаммеда главной угрозой для безопасности принцессы Хайи и ее детей — и заставил самого правителя Дубая платить за то, чтобы эта угроза не воплотилась в реальность.

Шейх должен в течение трех месяцев выплатить принцессе 251 миллион фунтов на ее пожизненную охрану. Также он обязан выделить 290 миллионов фунтов на содержание детей, оплату их учебы и охрану. Эта сумма включает в себя ежегодную выплату 1,8 миллиона фунтов на авиаперелеты, более 300 тысяч фунтов на воспитателей и 275 тысяч фунтов на домашних животных, включая двух пони.

Принцессе, кроме прочего, присудили компенсацию за оставленные в Дубае предметы роскоши: 13,6 миллиона фунтов за драгоценности и один миллион за одежду. Последнюю сумму судья назвал «сравнительно скромной». Возможно, потому, что сама принцесса просила за одежду 63 миллиона фунтов.

Судья подчеркнул, что при расчетах принимал во внимание образ жизни семьи эмира Дубая. В частности, до развода Хайя ежегодно получала девять миллионов фунтов на личные расходы и еще 83 миллиона на содержание своего особняка. За почти два года в Великобритании она потратила более 35 миллионов фунтов. Ее финансовое состояние ухудшалось, и она была близка к тому, чтобы начать распродавать картины, говорится в судебном решении.

Какова в итоге будет общая сумма выплат по решению суда, пока неизвестно. Это будет зависеть от того, какой образ жизни будут вести дети шейха Мохаммеда, когда вырастут, и помирятся ли они с отцом.

Добиться присуждения денег и реально их получить — разные вещи. Это доказал предыдущий самый дорогой развод Великобритании

Шейх Мохаммед лично не участвовал в процессе, а после его окончания ограничился коротким комментарием о том, что он всегда заботился о благополучии своих детей.

Сара Игрэм, партнер в британской юридической фирме Winckworth Sherwood, заявила таблоиду The Daily Mail, что решение в процессе принцессы Хайи и шейха Мохаммеда показывает, почему Лондон остается привлекательной юрисдикцией для развода богатых пар со всего мира. «Но это только первый этап для принцессы Хайи. Теперь ей нужно будет выполнить незавидную задачу — действительно получить эту крупную сумму», — добавила Ингрэм. По ее словам, у британских судов нет инструментов, чтобы обеспечить выполнение решения по подобным делам, и это их слабое место.

Доказательством слов Ингрэм может служить уже упоминавшаяся выше история Татьяны и Фархада Ахмедовых. Бывшая жена миллиардера так и не смогла получить все 453 миллиона фунтов стерлингов, которые ей назначил суд в Лондоне. Спустя четыре года после решения суда Татьяна заключила с бывшим супругом мировое соглашение, по которому получила 150 миллионов фунтов. Примерно половину этой суммы ей пришлось отдать на оплату услуг адвокатов, которые представляли ее интересы во время тяжбы с Ахмедовым.

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Ольга Корелина