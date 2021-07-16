Миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить бывшей жене 200 миллионов долларов. Их бракоразводный процесс стал самым дорогим в истории Великобритании

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Миллиардер Фархад Ахмедов согласился выплатить бывшей жене Татьяне около 15% своего состояния. Это соглашение позволило уладить длившийся несколько лет бракоразводный процесс, который стал самым дорогим в истории Великобритании.

Ахмедов заплатит жене около 150 миллионов фунтов стерлингов (примерно 207 миллионов долларов) — треть от суммы, которую в 2017 году присудил женщине суд в Лондоне и которую миллиардер отказался платить.

Из полученных денег Ахмедова должна оплатить юридические услуги фирмы Burford, представлявшей ее интересы — на это уйдет около половины полученных ей средств.

Раздел имущества между разведенными супругами начался в 2016 году. Годом спустя суд в Лондоне постановил, что Ахмедов должен заплатить бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов (586 миллионов долларов). Миллиардер отказался платить деньги, заявляя, что развелся с женой еще в 2000 году в Москве, а не в 2016 году в Лондоне, как настаивала она. Впоследствии московские суды отказались поддержать его позицию.

Ахмедова решила пойти на мировое соглашение после того, как ей не удалось добиться передачи прав на принадлежащую мужу яхту Luna, которая стоит 350 миллионов долларов — продав ее, она могла бы получить большую часть суммы, которая была установлена лондонским судом.

Forbes весной 2021 года оценивал состояние Ахмедова в 1,4 миллиарда долларов. Он занял 88-е место в списке богатейших людей России.

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