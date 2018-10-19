Мосгорсуд не признал развод миллиардера Фархада Ахмедова. Бывшая жена пытается отсудить у него 586 миллионов долларов

Мосгорсуд счел, что миллиардер Фархад Ахмедов не разводился в Москве в 2000 году. Бизнесмен пытается доказать факт развода в России, чтобы не платить бывшей жене 586 миллионов долларов в рамках раздела имущества.

Как сообщает РБК, Мосгорсуд поддержал решение нижестоящего Зюзинского районного суда, который отказался признать факт развода Ахмедова за отсутствием «достаточных и достоверных доказательств».

Адвокат Ахмедова Ирина Щеглова заявила изданию, что планирует оспорить решение Мосгорсуда. «Фархад Ахмедов намерен дойти до Верховного суда», — сказала она.

Фархад Ахмедов подал иск в Зюзинский суд, пытаясь доказать, что развелся с бывшей женой Татьяной в 2000 году в Москве. По ее версии, развод оформили официально в 2016 году в Лондоне. Это позволило ей добиться рассмотрения иска о разделе имущества в Высоком суде Лондона.

В мае 2017 года суд постановил, что Ахмедов должен заплатить бывшей жене 453 миллиона фунтов стерлингов (586 миллионов долларов). Издание Financial Times назвало эту компенсацию крупнейшей в истории бракоразводных процессов Лондона. Миллиардер отказался платить деньги.