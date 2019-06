Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу, забрав детей и 40 миллионов долларов

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн — одна из шести жен правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда аль-Мактум — сбежала за границу. Об этом со ссылкой на источники пишут The Daily Mail, The Daily Beast и The Sun.

Изначально принцесса попросила убежища в Германии. Премьер-министр ОАЭ потребовал от немецких властей отослать супругу на родину, но получил отказ, сообщает The Daily Mail. Тем не менее, по данным The Daily Beast, позже принцесса обратилась с просьбой об убежище к британским властям и поселилась в Лондоне.

По информации источников The Daily Mail, близких к семье шейха Дубая, сбежавшая жена намерена потребовать развод. Она увезла с собой 11-летнюю дочь и 7-летнего сына. Кроме того, по данным The Daily Mail и The Sun ей удалось вывезти крупную сумму денег — около 39 миллионов долларов.

Хайя бинт аль-Хусейн вышла замуж за Мухаммеда аль-Мактум в 2004 году.

Ранее из ОАЭ пытались сбежать две дочери премьер-министра. Одна из них, Латифа аль-Мактум, предприняла две попытки побега. Обе они закончились неудачно. После первой попытки девушку, по ее словам, три года держали в заключении. После второй ее подвергли психиатрическому лечению.