Начальник пермского управления СК Сергей Сарапульцев покончил с собой Перед этим Бастрыкин устроил ему разнос из-за стрельбы в университете, сообщила Baza

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Следственный комитет РФ

23 сентября стало известно о смерти руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Эту информацию официально подтвердил СК, заявив о проведении проверки.

По неофициальным данным, глава пермского СК покончил с собой. Тело Сарапульцева в его коттедже обнаружил его личный водитель, сообщило издание «ВКурсе». По данным «Лайфа», на теле были следы удушения.

Возможной причиной самоубийства Сарапульцева назвали «разнос» от главы СК

Mash сообщил о двух версиях самоубийства Сарапульцева. По одной из них, он повесился после совещания с руководством, на котором обсуждалась и на котором Сарапульцева обещали уволить. По другой версии (Mash назвал ее приоритетной), причиной суицида главы пермского СК стали проблемы в семье. Источники «Интерфакса» и ТАСС также заявили, что самоубийство не связано с работой погибшего (в том числе с нападением в Пермском университете, уточнил собеседник ТАСС).

После нападения на университет в Пермь приехал глава СК Александр Бастрыкин. Он посетил вуз, навестил пострадавших и провел совещание, посвященное расследованию обстоятельств стрельбы. Собеседники Baza в СК выразили уверенность, что именно из-за разноса со стороны главы ведомства Сарапульцев покончил с собой. По их словам, после приезда Бастрыкина некоторых работников пермского СК отстранили от всех дел, у них начались проверки, похожие на обыски, а на совещании Бастрыкин «разнес Сарапульцева, как мальчишку».

«Во время разговора с главой [пермского СК] Бастрыкин на глазах подчиненных фактически обвинил его в произошедшем в [ПГНИУ], заявив, что всему виной стала плохая работа местных следователей. Сарапульцев, по словам источников, попробовал возразить, что „следователи не имеют никакого отношения к этому делу“, чем привел Бастрыкина в еще большую ярость. В итоге вскоре после совещания Сарапульцев отправился домой и покончил с собой», — пишет Baza.

«Насколько мне известно, совещание и правда было не из приятных», — рассказал собеседник «Новой газеты» в СК. По его словам, сейчас расследованием дела о стрельбе в ПГНИУ занимаются только московские специалисты СК.

Бастрыкин давно был недоволен работой Сарапульцева

Источники Ura.ru и «Комсомольской правды» заявили, что проблемы на работе у Сарапульцева начались еще до стрельбы в университете. «К следственному управлению СК по Пермскому краю и лично к Сергею Сарапульцеву со стороны Бастрыкина претензии были давно — больше года. Еще до визита Бастрыкина в Пермь прилетали его ревизоры из центрального аппарата и проводили проверку работы коллег», — заявил собеседник Ura.ru.

По данным обоих изданий, претензии Бастрыкина к Сарапульцеву и его подразделению были связаны с отсутствием должного внимания к проблемам обманутых дольщиков. Из-за этого в начале сентября глава СК поручил провести проверку в пермском подразделении ведомства. Она еще не закончена.

Источники издания «Коммерсант-Прикамье», однако, сочли критику Бастрыкина необоснованной. По их словам, категории уголовных дел, которые возбуждаются по факту обмана дольщиков, не относятся к подследственности органов СК. «Каким образом Следственный комитет мог восстанавливать их права — вообще непонятно. Такое дело может оказаться в СК только по решению прокурора», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

По данным 59.ru, несколько месяцев назад Сарапульцеву назначили нового заместителя из Москвы. «У нового подчиненного — генерал. Стала ходить информация, что москвича готовят на должность главы местного СК вместо Сарапульцева», — заявил источник издания. Он добавил, что семья у погибшего была «прекрасная». По данным «ВКурсе», Сарапульцев был женат и имел двоих детей.

Сарапульцев учился в Пермском университете и расследовал дело «соликамского стрелка»

Сергею Сарапульцеву было 54 года. Он родился в селе Орда Пермского края. В 1980-х годах учился в Пермском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск, а в 2000-х заочно получил второе высшее образование — юриста. Второй диплом Сарапульцеву выдали как раз в ПГНИУ.

В начале 1990-х Сарапульцев, по данным «АиФ-Пермь», два года работал специалистом по маркетингу на частном предприятии. В 1994 году пришел в пермскую налоговую полицию, в 2002-м стал следователем прокуратуры в Перми, а в 2007-м — замглавы отдела по расследованию особо важных уголовных дел управления СК по Пермскому краю.

В 2008 году Сарапульцев был награжден медалью «Доблесть и отвага». Это произошло вскоре после окончания расследования дела «соликамского стрелка» — прапорщика МЧС из города Соликамск Пермского края Александра Геращенко, который убивал, чтобы завладеть оружием своих жертв. Его признали виновным в семи убийствах и приговорили к пожизненному сроку.

Сарапульцев возглавлял следственную группу по делу Геращенко. «Российская газета» писала про расследование так: «Сергей Сарапульцев тогда даже искренне удивился. Его в ноябре 2007-го года неожиданно освободили абсолютно от всех дел. Кто когда-либо служил в правоохранительных органах, в такое счастье не поверит. Дали в разработку всего восемь (!) убийств в Соликамске, никак внешне не связанных друг с другом. Это уже потом их свели в одно дело».

С 2009 года Сарапульцев работал заместителем руководителя пермского управления СК. В 2011-м его отправили на аналогичную должность в Иркутскую область, но спустя два года он вернулся в Пермский край. Источник «Новой газеты» заявил, что это было личное желание Сарапульцева: «Он уроженец Пермского края и принципиально хотел служить в своем регионе».

При Сарапульцеве пермский СК расследовал нападение двух подростков на школу

В 2018 году Сарапульцев возглавил пермский СК. В последующие годы у подразделения, как пишет «Новая газета», было три уголовных дела, получивших резонанс на федеральном уровне.

Первое — о нападении с ножом на учительницу и четвероклассников в пермской школе № 127. В нем участвовали двое подростков; одному из них назначили девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии; другому — семь лет воспитательной колонии и принудительное лечение.

Второе — об . После нее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, фигурантами которого стали три человека. Один из них был оправдан, второй получил условный срок, третьего — пермского активиста и блогера Александра Шабарчина — приговорили к реальному сроку, который позже заменили на условный.

Третье громкое дело связано со смертью 14-летней школьницы в городе Краснокамске Пермского края. Девочка умерла от истощения во время летних каникул в 2018 году. Из-за этого завуча школы, где она училась, осудили по статье о халатности и приговорили к двум годам колонии.

Сарапульцева вспоминают как профессионального следователя и хорошего семьянина

В разговоре с Baza бывшие подчиненные назвали Сарапульцева хорошим руководителем. «Коммерсант» пишет, что он был жестким начальником, но защищал сотрудников перед вышестоящим руководством. Источник «Новой газеты» охарактеризовал Сарапульцева как «вдумчивого» следователя с «холодной головой». Омбудсмен Пермского края Павел Миков заявил, что знал его как «любящего отца, мужа, хозяина гостеприимного дома». Погибшего отличало «колоссальное чувство долга и самоотдача», написал бывший депутат Госдумы Игорь Сапко.

В мае 2021 года Сергей Сарапульцев принял участие в чтении стихов, посвященных Дню Победы Natalie Pisarevskaya

Глава пермского «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» Ксения Макарова, которая встречалась с Сарапульцевым на поисковых мероприятиях, заявила, что он был вежливым и внимательным человеком: «Я видела его отношение к сотрудникам разных подразделений. Ни разу не слышала от него криков, мата в адрес сотрудников или кого-либо, хотя поисковые мероприятия проходят в очень стрессовых условиях… На слова „Так мы не спим трое суток“, он спокойно отвечал: „Я не сплю вместе с вами, терпим!“».

Если Сергей Сарапульцев действительно покончил с собой, то это первый случай, когда руководитель подразделения СК такого уровня совершил самоубийство, отмечает «Коммерсант». «Это настолько вопиющий случай, что нужно возбуждать дело о доведении до самоубийства», — заявил изданию неназванный знакомый Сарапульцева.

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Ольга Корелина