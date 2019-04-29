Пермского подростка, напавшего на учеников в школе, приговорили к семи годам колонии и принудительному лечению

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор второму участнику нападения на учащихся местной школы № 127 в январе 2018 года.

Как сообщает «Интерфакс», подсудимый подросток признан виновным в покушении на убийство — ему назначили семь лет лишения свободы в воспитательной колонии, а также принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

15 января 2018 года двое подростков, вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса школы № 127 в Перми. Они ранили 15 человек, после этого попытались покончить с собой, но были задержаны.

Один из нападавших, бывший ученик школы в декабре был приговорен к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии.

Второй участник нападения после прохождения экспертизы был переведен в психиатрический стационар. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.