В Кабуле прошла женская акция в поддержку «Талибана» Ее участницы вышли на улицу в полностью закрытой одежде, с лозунгами на английском и в окружении вооруженных боевиков

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Женский марш в поддержку «Талибана» в Кабуле, 11 сентября 2021 года Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA

В Афганистане прошла женская акция в поддержку пришедшего к власти в стране движения , которое ведет политику гендерной сегрегации и ограничения прав женщин.

Как сообщает агентство AFP, в акции приняли участие около 300 женщин. В соответствии с правилами, установленными «Талибаном», на них была одежда, полностью скрывающая тело: черные никабы с прорезями для глаз или голубые бурки с сеткой для глаз. У многих также были перчатки на руках.

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Акцию организовали женщины с разрешения властей, заявил AFP представитель министерства образования Афганистана Дауд Хаккани. Организаторы назвали участниц акции студентками, но, как отмечает AFP, некоторые из них были слишком юными для обучения в университете, а у других на руках были дети.

Акция началась с выступлений в педагогическом университета Кабула. Спикерами, как и слушательницами, были женщины. «Мы против женщин, которые протестуют на улицах, утверждая, что они представляют нас. <…> Предыдущее правительство злоупотребляло женщинами. Оно нанимало женщин только из-за их красоты», — заявила первая выступающая.

Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA

Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA

Одна из участниц акции, Шабана Омари, которую AFP представляет как студентку, заявила, что поддерживает политику «Талибана», требующую от женщин закрывать лицо. «Те, кто не носит хиджаб, причиняют вред всем нам», — заявила она. Другая выступающая по имени Сомайя выразила уверенность, что, покрывая лицо, женщины обеспечивают себе безопасность.

После выступлений участницы акции разбились на шеренги и прошли коротким маршем по Кабулу, держа в руках плакаты с лозунгами, в том числе на английском языке. На одном из них было написано «Женщины, покинувшие Афганистан, не могут быть нашими представителями», на другом — . Участниц демонстрации окружали бойцы «Талибана» с оружием в руках.

Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA

Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA Aamir Qureshi / AFP / Scanpix / LETA

Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996-2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. При этом боевики движения ввели запрет на занятия спортом для женщин и, по сообщениям СМИ, разгоняли мирные женские демонстрации в Кабуле, применяя дубинки и слезоточивый газ. Кроме того, "Талибан" не включил ни одну женщину в новое правительство Афганистана и, по всей видимости, упразднил министерство по делам женщин.

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Пересказала Ольга Корелина