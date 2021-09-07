«Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана
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Движение «Талибан» объявило состав нового правительства Афганистана. Премьер-министром станет Мохаммад Хасан Ахунд.
Пост первого вице-премьера получил Абдул Гани Барадар, который сейчас возглавляет политический офис талибов.
Сын основателя «Талибана» Мохаммед Якуб стал министром обороны. Главой МИД назначен Амир Хан Муттаки.
В «Талибане» подчеркнули, что правительство является временным.
"Талибан" захватил власть в Кабуле 15 августа. 6 сентября движение объявило о победе над ополченцами в провинции Панджшер — и, таким образом, установило полный контроль над страной.
Первоначально талибы заявляли о намерениях создать «инклюзивное правительство», куда могли бы войти чиновники, которые были у власти до ее захвата «Талибаном».