«Талибан» объявил состав нового правительства Афганистана

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Движение объявило состав нового правительства Афганистана. Премьер-министром станет Мохаммад Хасан Ахунд.

Пост первого вице-премьера получил Абдул Гани Барадар, который сейчас возглавляет политический офис талибов.

Сын основателя «Талибана» Мохаммед Якуб стал министром обороны. Главой МИД назначен Амир Хан Муттаки.

В «Талибане» подчеркнули, что правительство является временным.

"Талибан" захватил власть в Кабуле 15 августа. 6 сентября движение объявило о победе над ополченцами в провинции Панджшер — и, таким образом, установило полный контроль над страной.

Первоначально талибы заявляли о намерениях создать «инклюзивное правительство», куда могли бы войти чиновники, которые были у власти до ее захвата «Талибаном».

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