«Талибан» запретит женщинам заниматься спортом

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Женщины больше не смогут заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил представитель движения Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News.

Комментируя крикет, Васик заявил, что женщинам «необязательно играть в крикет», так как там они могут попасть в ситуацию, в которой «их лица и тела не будут закрыты», подчеркнув, что «ислам этого не позволяет».

Сейчас эпоха медиа. Будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират [Афганистана] не позволят женщинам играть в крикет или заниматься любым другим видом спорта, где женщин можно видеть.

По словам террориста, не пойдет на компромиссы в этом вопросе. Он напомнил, что женщинам предписано не выходить из дома без необходимости, а спортивные соревнования необходимостью не являются.

Захватив власть в середине августа, талибы обещали, что женщины смогут продолжить ходить на работу (в том числе, занимать государственные должности) и получать образование. Во время первого правления «Талибана» в Афганистане в конце 1990-х они не имели права это делать.

В начале сентября в Кабуле прошли несколько маршей в защиту прав женщин. Их разгоняли, в том числе, слезоточивым газом.

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