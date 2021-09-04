В Кабуле талибы применили слезоточивый газ для разгона марша женщин

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В столице Афганистана боевики движения использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать участниц марша за права женщин, сообщает Associated Press.

Шествие в субботу днем началось мирно. Участницы марша возложили цветы к мемориалу военным, погибшим в борьбе с талибами, а затем направились к президентскому дворцу. Когда участницы марша подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Они, как сообщила Associated Press одна из участниц марша, открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ. Как минимум одна участница марша получила травмы.

Женские марши проходят в Кабуле второй день подряд в преддверии объявления талибами состава нового правительства. Участницы акций требуют гарантий равных прав женщин.

Руководство "Талибан" первоначально обещало, что новое правительство будет представлять интересы широкого круга жителей страны, однако переговоры о формировании кабинета министров пока в основном ведутся внутри движения, отмечает AP.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как США приняли решение вывести свой воинский контингент из этой страны. 15 августа талибы без боя взяли Кабул, правительство было низложено, президент бежал из страны.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой