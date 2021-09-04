В Кабуле талибы применили слезоточивый газ для разгона марша женщин
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В столице Афганистана боевики движения «Талибан» использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать участниц марша за права женщин, сообщает Associated Press.
Шествие в субботу днем началось мирно. Участницы марша возложили цветы к мемориалу военным, погибшим в борьбе с талибами, а затем направились к президентскому дворцу. Когда участницы марша подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Они, как сообщила Associated Press одна из участниц марша, открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ. Как минимум одна участница марша получила травмы.
Женские марши проходят в Кабуле второй день подряд в преддверии объявления талибами состава нового правительства. Участницы акций требуют гарантий равных прав женщин.
Руководство "Талибан" первоначально обещало, что новое правительство будет представлять интересы широкого круга жителей страны, однако переговоры о формировании кабинета министров пока в основном ведутся внутри движения, отмечает AP.
Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как США приняли решение вывести свой воинский контингент из этой страны. 15 августа талибы без боя взяли Кабул, правительство было низложено, президент бежал из страны.