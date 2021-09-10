Дания первой в ЕС отменила коронавирусные ограничения. Завидуем! Там снова можно ездить в транспорте без масок и ходить в рестораны без сертификатов о вакцинации

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Толпа возле одного из ночных клубов в Копенгагене после снятия ограничений, 3 сентября 2021 года Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / AFP / Scanpix / LETA

В Дании с 10 сентября отменили последнее из основных коронавирусных ограничений — необходимость предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ночных клубов. С 14 августа в стране отказались от обязательного ношения масок в общественном транспорте. С 1 сентября открылись ночные клубы, были сняты ограничения на число участников массовых мероприятий, а сертификат о вакцинации стал необязателен при посещении ресторанов, футбольных матчей, фитнес-центров и парикмахерских. При этом в некоторых местах — например, на приеме у врача или в аэропорту — ношение масок все еще обязательно.

Отмена ограничений стала возможной благодаря тому, что большинство датчан привились от COVID-19. В стране хотя бы одну дозу вакцины получили 76% жителей, полный курс вакцинации прошли 73%. Среди людей старше 65 лет уровень вакцинации достигает 96%. Эксперты также объясняют успехи Данни в борьбе с пандемией высокой социальной ответственностью датчан и их доверием правительству. «Если уровень доверия к другим людям или властям низок, для сдерживания коронавируса потенциально требуется больше драконовских мер», — заявил профессор политических наук Орхусского университета Герт Тингаард.

Минздрав Дании больше не считает COVID-19 болезнью, представляющей критическую угрозу для общества. Она переведена в разряд просто опасных болезней. Смена статуса означает, что теперь Минздрав ограничен в возможности вводить социальные запреты — например, устанавливать максимальное число участников массовых мероприятий или требовать обязательного ношения масок в общественном транспорте. Чтобы вернуть COVID-19 статус болезни, представляющей критическую опасность, требуется решение парламента Дании.

Дания сняла внутренние ограничения первой среди стран ЕС. Датские эксперты не считают, что это произошло слишком рано. «Мы открыли дверь, но мы можем закрыть ее, если это необходимо», — заявил профессор вирусологии Орхусского университета Серен Риис Палудан. Раньше Дании основные ограничения, связанные с COVID-19, отменили Исландия и Великобритания, которые не входят в ЕС. В конце сентября от большинства ограничений планирует отказаться Швеция. Кроме того, социальные запреты из-за пандемии фактически перестали действовать в балканских странах.

Власти Дании обещают, что при необходимости вернут ограничения. Чтобы понимать серьезность ситуации с коронавирусом в стране, они, в частности, намерены отслеживать число госпитализаций (сейчас в Дании лежат в больницах 132 человек с коронавирусом, из них 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ), а также проводить генетического материала вирусов у выявленных заразившихся. «Если появятся варианты, устойчивые к вакцине, нам придется пересмотреть нашу стратегию», — заявила эпидемиолог Лоне Симонсен.

Всего с начала пандемии в Дании было выявлено свыше 351 тысячи заразившихся коронавирусом, из них более 340 тысяч человек выздоровели, 2608 человек умерли. За последние сутки в стане зафиксировали 557 новых случаев COVID-19, четыре пациента умерли. За последние две недели заболеваемость в Дании снизилась на 43%. По числу случаев коронавируса на душу населения среди северных стран Дания опережает Финляндию, Норвегию и Исландию, но отстает от Швеции, которая в отличие от большинства европейских стран отказалась от жестких мер сдерживания вируса.

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Ольга Корелина