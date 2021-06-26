Исландия отменила все введенные из-за COVID-19 ограничения. В стране вакцинированы 87% взрослого населения

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Исландии с 26 июня отменили все ограничения, введенные в стране из-за коронавируса, сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир заявила, что отказаться от ограничительных мер стало возможно благодаря тому, что 87% жителей страны старше 16 лет получили как минимум первую дозу вакцины, а 48% — прошли полный курс вакцинации.

По словам Сваварсдоттир, Исландия, вероятно, первая страна в Европе, которая отменяет все антиковидные меры.

До последнего времени в Исландии действовали ограничения на массовые мероприятия и правило о необходимости соблюдения двухметровой дистанции.

В Исландии проживают около 360 тысяч человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 6637 случаев COVID-19, умерли 30 человек.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег