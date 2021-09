На The Bell совершили три атаки за три недели. «Россия 24» выпустила сюжет со словами: «В списке „иноагентов“ The Bell пока не значится» Цепочка событий

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Россия 24» / YouTube

11 августа 2021 года

Неустановленные преступники попытались взломать телефон специального корреспондента The Bell Ирины Панкратовой. Как заявили в издании, участники взлома, используя поддельную нотариальную доверенность, получили в «МегаФоне» детализацию звонков и СМС Панкратовой почти за два года. «Все ее мессенджеры были хорошо защищены, и у нас есть все основания полагать, что злоумышленники не смогли получить доступ к каким-либо рабочим перепискам и данным», — заявили в The Bell.

25 августа

The Bell сообщил о внешней атаке на свой сайт. Проблемы с доступом к сайту возникли днем 25 августа и продолжались несколько часов. В издании говорили, что не знают источник и цели атаки. Редакция решила дополнительно усилить защиту своих серверов, чтобы избежать таких инцидентов в будущем.

2 сентября

The Bell заявил о новом взломе. Подписчики новостной рассылки издания получили «странный провокационный текст», который сотрудники издания, по их словам, не отправляли. В фейковом сообщении говорилось о предстоящих выборах в Госдуму и о том, как должны себя вести избиратели. На сайте и в соцсетях The Bell такие материалы не публиковали. В редакции извинились перед читателями.

«Все, что мы пока знаем об атаке, свидетельствует о том, что взломщики не получили доступа к данным подписчиков. The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям. Наша единственная задача — предоставление вам объективной информации», — сказали в издании.

Взлом расследуют специалисты компании Group-IB. Редакция не исключила, что после расследования обратится в правоохранительные органы.

Позже 2 сентября

Вечером 2 сентября телеканал «Россия 24» выпустил сюжет, в котором усомнился во взломе The Bell. Ведущий программы «Вести» Алексей Казаков заявил, что в провокационной рассылке издания использовали формулировки «не журналистов, но пропагандистов, причем крайне агрессивных». «Ждать такого вполне можно было от того или иного „иностранного агента“ или какой-нибудь „нежелательной“ организации, вот только отправитель — The Bell, редакция которого ни к „иноагентам“, ни к „нежелательным“ организациям, ну, вроде бы не имеет никакого отношения», — сказал Казаков.

Автор сюжета Елизавета Храмцова в свою очередь заявила, что, если начинать утро с текстов The Bell, «есть риск, что в какой-то момент жить в России и правда не захочется». Храмцова назвала фейковое письмо «агиткой», а эксперты телеканала заявили, что The Bell пытается «сдать назад» и «оправдаться», чтобы «не загреметь» в список «иноагентов» и «запрещенных организаций». Автор сюжета добавила, что проект создавался в том числе на иностранные деньги, но «в списке „иноагентов“ The Bell пока не значится».

