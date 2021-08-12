Телефон Ирины Панкратовой из The Bell пытались взломать. Злоумышленники по поддельной нотариальной доверенности заказали детализацию разговоров

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Издание The Bell сообщило о попытке взлома телефона его журналистки Ирины Панкратовой.

Злоумышленники, судя по всему, подделали нотариальную доверенность от имени Панкратовой, пришли с ней в один из офисов сотового оператора «Мегафон» и заказали детализацию ее звонков и смс почти за два года.

«Все ее мессенджеры были хорошо защищены и у нас есть все основания полагать, что злоумышленники не смогли получить доступ к каким-либо рабочим перепискам и данным», — пишет The Bell.

Также Панкратова написала в фейсбуке, что ее телефон пытались взломать. «Буквально в течение 5 минут прилетало под 100 смсок с кодами для восстановления паролей от различных аккаунтов вроде ICQ и даже карточек магазинов типа H&M. После этого мне несколько раз звонил человек, который представлялся сотрудником „Мегафона“ и просил назвать пароль от личного кабинета якобы для отключения спама. Я, конечно, ничего не называла. Думала, это рядовой мошенник», — сообщила она.

Журналистка предполагает, что таким образом кто-то пытается отследить источники ее информации и собрать личные данные.

Панкратова обратилась в полицию, у нее приняли заявление о мошенничестве и незаконном использовании персональных данных.

Ирина Панкратова — специальный корреспондент The Bell. В числе прочего, она занимается расследованиями. До The Bell она работала в журнале РБК и газете «Деловой Петербург».

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