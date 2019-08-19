Каждый десятый читатель «Медузы» использует один пароль на все сервисы. Результаты опроса про безопасность (спойлер: все очень плохо)

16 августа «Медуза» спросила читателей про то, как устроена их безопасность в мобильных телефонах и в интернете. Вот результаты:

Большинство опрошенных разблокируют телефон по Face ID или отпечатку пальца. В день опроса «Медуза» выпустила текст о том, что лучше использовать пин-код.

10% читателей используют один пароль для всех сервисов. Столько же первый раз услышали о «двухфакторной аутентификации». Почитайте здесь, почему ее нужно настроить.

50% звонят по сотовой связи. 30% отправляют СМСки. Стоит задуматься.

Больше половины читателей первый раз услышали про шифрование данных. Еще одна ссылка на один и тот же текст!

Почти у половины опрошенных можно прочитать уведомления на заблокированном экране телефона. И это тоже очень плохо.

Хорошая новость в том, что 80% читателей обновили операционную систему. Столько же используют VPN-сервисы!

И внимание! 37% стараются вообще не использовать соцсети, а большинство использует только зарубежные (Facebook, Telegram).

Перед началом опроса мы поделили читателей на категории с помощью вопроса: вы уверенный пользователь или мало что в этом понимаете? Большинство сказали, что они уверенные, но вот на что хочется обратить внимание:

20% неуверенных пользователей вообще никак не блокируют свой телефон. А надо!

Половина неуверенных пользователей все еще отправляют СМС сообщения. Помните: их очень легко перехватить.