Издание The Bell сообщило об атаке на свой сайт

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Издание The Bell сообщило в телеграм-канале, что 25 августа его сайт перестал открываться из-за внешней атаки.

Сегодня днем сайт The Bell оказался недоступен, и проблемы с доступом сохраняются до сих пор. Причиной стала внешняя атака, источник и цели которой нам пока непонятны. Мы работаем над решением проблемы с привлечением максимальных ресурсов, и рассчитываем, что до конца сегодняшнего дня сайт вернется в строй.

Представители The Bell отметили, что дополнительно усиливают защиту своих серверов, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

В издании отметили, что почтовые рассылки The Bell выходят в обычном режиме.

The Bell в 2017 году запустила журналистка Елизавета Осетинская (в прошлом работала на руководящих постах в «Ведомостях», Forbes, РБК). Издание освещает новости бизнеса.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег