The Bell сообщил о взломе. Подписчикам издания пришла «провокационная» рассылка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Издание The Bell подверглось взлому, говорится в его телеграм-канале. Утром 2 сентября подписчикам от имени редакции пришла на почту рассылка с «провокационным текстом».

Нас снова взломали. Только что наши подписчики получили рассылку со странным провокационным текстом, который мы не писали и не отправляли. Мы разбираемся в произошедшем и просим у всех прощения.

«Медуза» ознакомилась с текстом почтовой рассылки, присланной от имени редакции. На сайте и в соцсетях The Bell подобные материалы не публиковались.

25 августа The Bell сообщал о внешней атаке на свой сайт, из-за которой он перестал открываться.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой