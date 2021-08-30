На США обрушился разрушительный ураган «Ида». Его сравнивают с «Катриной» 2005 года, когда погибли более 1800 человек
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В воскресенье, 29 августа, ураган «Ида» четвертой степени из пяти достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Он стал пятым самым мощным ураганом в американской истории, его скорость составила 230 километров в час, пишет Associated Press.
«Ида» обрушилась на американское побережье ровно через 16 лет после урагана «Катрина» в 2005 году, из-за которого погибли более 1800 человек. Новый ураган в США начался в 72 километрах от того места, где впервые ударила «Катрина». Это самый сильный ураган с 2005 года, отмечает The Wall Street Journal. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс считает, что это один из самых сильных ураганов с 1850-х годов.
Ураган принес с собой проливной дождь и сильный ветер, который валил деревья и срывал крыши домов. Жителей нескольких городов в Луизиане призвали искать возвышенности из-за возможных наводнений. Ветер привел к тому, что река Миссисипи потекла в обратном направлении со скоростью около полутора метров в секунду.
Из-за урагана в Луизиане погиб как минимум один человек. В штате более одного миллиона человек — каждый четвертый житель — остались без электричества. Ураган полностью обесточил Новый Орлеан, самый густонаселенный город Луизианы. В соседнем штате Миссисипи, по последним данным, электричества нет у более 90 тысяч человек.
В ночь на 30 августа (утром 30 августа по Москве) скорость урагана снизилась до 153 километров в час, что соответствует урагану первой степени. Следить за продвижением «Иды» можно по карте CNN.
Вот как выглядит ураган «Ида»
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