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(МГЭИК) представила доклад о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду с прогнозами, как климат будет меняться в дальнейшем. Публикация объемом в 1300 страниц стала первой частью Шестого оценочного доклада МГЭИК, обобщающие выводы по которому ожидаются в 2022 году.

В докладе эксперты подтвердили вывод о том, что главная и неоспоримая причина глобального потепления — человеческая деятельность. В последнее десятилетие средняя температура на Земле была на 1,09 градуса выше, чем во второй половине XIX века, и человек прямо ответственен за долю в 1,07 градуса — лишь 0,02 градуса приходятся на естественные причины.

Последние пять лет, подчеркивают авторы доклада, были самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений, а уровень мирового океана сейчас повышается в три раза быстрее, чем в начале XX века.

В рамках Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году, страны-участницы обязались не допустить повышения температуры к 2100 году более чем на 2 градуса от уровня второй половины XIX века и стараться удержать его в пределах 1,5 градуса. Данные нового доклада показывают, что достичь этой цели можно только в том случае, если начать сокращение выбросов прямо сейчас .

Для оценки будущих показателей эксперты рассматривали пять сценариев:

Выбросы углекислого газа начнут быстро снижаться прямо сейчас и выйдут на нулевой уровень вскоре после 2050 года.

Выбросы начнут снижаться медленно и достигнут нулевой отметки к 2075 году.

Выбросы останутся на текущем уровне в ближайшие 50 лет, после чего начнут снижаться.

Выбросы продолжат увеличиваться и вырастут в два раза к 2100 году.

Выбросы будут увеличиваться быстро и вырастут в два раза к 2050 году.

Анализ показал, что во всех пяти случаях к 2040 году глобальная температура вырастет на 1,5 градуса, причем потепление в Арктике и Антарктике будет происходить быстрее, чем на планете в среднем. При пятом сценарии уже к 2050 году лед в арктических водах в сентябре станет крайне редким явлением.

Если сбудется первый — самый позитивный — сценарий, повышение температуры после 2050 года прекратится (но значительного ее понижения тоже не произойдет). В рамки, заданные Парижским соглашением по климату, можно будет уложиться и при втором сценарии — в этом случае температура к 2100 году вырастет на 1,8 градуса.

В остальных трех случаях средняя температура продолжит увеличиваться намного быстрее. Самый худший из пяти сценариев, которые рассматривались в рамках доклада, даст повышение средней температуры к 2100 году в 4,4 градуса по сравнению с уровнем конца XIX века.

Повышение уровня мирового океана, прогнозируют эксперты, не остановится в любом случае: даже в самом позитивном из сценариев он повысится относительно уровня 1900 года примерно на 0,3 метра к 2100 году и на 0,5 метра к 2150-му. При негативном сценарии уже к концу столетия уровень воды поднимется почти на метр. Точно так же во всех рассмотренных сценариях эксперты пришли к выводу, что человечеству не удастся остановить таяние ледников на полюсах планеты и на горных вершинах — в ближайшие столетия его можно будет только замедлить .

Все чаще будут случаться природные катаклизмы — такие как рекордная жара, наводнения или, напротив, рекордные засухи в и без того засушливых регионах. Уже сейчас редкие температурные явления случаются в 2,8 раза чаще, чем в доиндустриальную эпоху, а когда превышение средней температуры над значениями конца XIX века достигнет 1,5 градуса, они будут происходить в 4,1 раза чаще. В целом, периоды экстремальной жары во всех регионах мира будут еще больше увеличиваться, а холодное время — уменьшаться.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал данные доклада «сигналом тревоги для всего человечества». «Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы», — заявил он. Гутерриш призвал все страны, а в особенности членов «Большой двадцатки» (куда входит и Россия) — государств, ответственных за большую часть мировых выбросов углекислого газа, — подтвердить свою приверженность борьбе против изменения климата в преддверии международной конференции по климату в Глазго. На этой конференции, которая состоится в ноябре, будут обсуждаться конкретные механизмы по регулированию выбросов парниковых газов, предусмотренные Парижским соглашением по климату. На предыдущей конференции — она прошла в Мадриде в 2019-м — участникам не удалось согласовать итоговый документ.

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