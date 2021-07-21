В Китае наводнение из-за сильнейших ливней, какие бывают «раз в тысячу лет». В Чжэнчжоу затопило метро, погибли 25 человек

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Люди на затопленной дороге в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань, 20 июля 2021 года AFP / Scanpix / LETA

Обновление: По последним данным, в Чжэнчжоу из-за наводнения погибли не менее 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Большую часть провинции Хэнань в центральном Китае затопило после сильных дождей, прошедших в регионе в последние дни, сообщает Reuters.

С вечера 17 июля до вечера 20 июля в Чжэнчжоу, административном центре провинции, выпало 617,1 миллиметра осадков, что соответствует среднему показателю за год — 640,8 миллиметра. Такое количество осадков, выпавшее за три дня, бывает «только один раз в тысячу лет», сообщили китайские СМИ, ссылаясь на метеорологов. В результате ливней суточное и почасовое количество осадков превысило исторические максимумы в Чжэнчжоу, отмечает «Синьхуа».

По меньшей мере 12 человек погибли в метро в Чжэнчжоу 20 июля, когда потоки воды затопили пятую линию городской подземки. В соцсетях опубликовали видео из метро, где люди в вагоне поезда стоят по грудь в мутной воде.

Из метро спасли около 500 человек. Спасатели эвакуировали пассажиров, проведя по затопленным тоннелям.

Сильные дожди в провинции Хэнань привели к подъему уровня нескольких рек. Из-за наводнения закрыли многие автомагистрали, приостановили движение поездов, отменили или задержали авиарейсы.

Во многих городах затопило дороги, из-за чего люди пересекали их вброд. К западу от Чжэнчжоу в плотине появилась 20-метровая пробоина, власти опасаются, что строение может рухнуть. В Чжэнчжоу, где проживает более 12 миллионов человек, эвакуировали не менее 100 тысяч человек. Сильный дождь в провинции Хэнань будет идти в течение 21 июля, менее интенсивные дожди также прогнозируют в следующие два дня.

В последние дни в разных районах планеты наблюдают экстремальную погоду. Так, в Европе произошло наводнение, в результате чего в Германии и Бельгии погибли около 200 человек. В Якутии пожары охватили 1,5 миллиона гектара леса, пострадали около 100 человек. Лесные пожары также бушуют в 13 штатах на западе США и в Канаде.

Александр Бакланов