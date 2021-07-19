Якутия в огне. Площадь пожаров превысила 1,5 миллиона гектаров. Столица республики окутана дымом. Фото и видео

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В Якутии сильнейшие пожары. На территории республики, по данным на 19 июля, зафиксировано 216 очагов возгорания, огонь прошел более 1,5 миллиона гектаров. Столица республики — Якутск — окутана дымом. Из-за задымления была нарушена работа аэропорта и приостановлено паромное сообщение на реке Лене. Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в Якутске превышена в 1,7-3 раза. В тушении пожаров в регионе задействовано более двух тысяч человек и 284 единицы техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200. Якутия — один из самых пожароопасных регионов России, природные пожары в республике, более 83% территории которой покрыто лесами, происходят ежегодно.

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