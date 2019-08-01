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Пожары в Якутии. Фото из космоса

Источник: Meduza
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Якутии, где природными пожарами охвачено более 1 миллиона гектаров. В республике <a href="https://glava.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3052072" target="_blank">объявлен</a> режим чрезвычайной ситуации в лесах. Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 3 миллиона гектаров. К борьбе с пожарами распоряжением президента РФ Владимира Путина <a href="https://meduza.io/news/2019/07/31/putin-rasporyadilsya-privlech-minoborony-k-tusheniyu-pozharov-v-sibiri-i-na-dalnem-vostoke" target="_blank">привлечено Минобороны</a>.
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Якутии, где природными пожарами охвачено более 1 миллиона гектаров. В республике объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 3 миллиона гектаров. К борьбе с пожарами распоряжением президента РФ Владимира Путина привлечено Минобороны.
«Роскосмос»