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Пожары в Якутии. Фото из космоса
14:26, 1 августа 2019
Источник: Meduza
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Якутии, где природными пожарами охвачено более 1 миллиона гектаров. В республике
объявлен
режим чрезвычайной ситуации в лесах. Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 3 миллиона гектаров. К борьбе с пожарами распоряжением президента РФ Владимира Путина
привлечено Минобороны
.
«Роскосмос»
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