Путин распорядился привлечь Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Обновление: Минобороны объявило, что направит для тушения пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и 10 специализированных вертолетов.

Президент РФ Владимир Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Такое решение, сообщила пресс-служба президента, было принято после доклада главы МЧС.

Также Путин распорядился до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области, куда военнослужащих в июле направили для помощи в ликвидации последствий наводнения.

Привлечение сил Минобороны предусмотрено в случае чрезвычайной ситуации федерального характера, как это было в случае с наводнением в Иркутской области. Из сообщения пресс-службы президента не следует, что в регионах с лесными пожарами объявлена ЧС федерального характера.

Общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным на конец июля, превысила три миллиона гектаров. Наиболее сложная ситуация в Иркутской области и Красноярском крае.