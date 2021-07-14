ЕС разработал масштабный план по борьбе с изменением климата. Через 14 лет будет нельзя выпускать автомобили на бензине

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Michael Probst / AP / Scanpix / LETA

Еврокомиссия 14 июля обнародовала концепцию плана по борьбе с изменением климата. Он предполагает сокращение выбросов парниковых газов в Европе к 2030 году до уровня 55% от значения 1990 года (сейчас выбросы в Европе находятся на уровне 76% от этого значения).

Ключевые пункты плана:

Введение таможенного сбора с импортных товаров в зависимости от их углеродного следа. На первом этапе это будет касаться электроэнергии, удобрений, стали, алюминия, цемента.

Постепенное ужесточение стандартов выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. С 2035 года их углеродные выбросы должны быть нулевыми — что означает фактический запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе.

Значительное расширение сети зарядных станций для электромобилей и машин на водородном топливе.

Введение налога на загрязнение окружающей среды для авиации и судоходства.

Расширение системы торговли квотами на выбросы углекислого газа путем включения в нее новых отраслей экономики.

Как отмечает Reuters, Евросоюз производит всего 8% выбросов парниковых газов от их мирового объема, но надеется своим примером сподвигнуть на ограничения и другие крупные экономики.

Для вступления в силу план должен быть одобрен Европарламентом и всеми государствами-членами Евросоюза. Разработчики плана надеются, что на его итоговое принятие потребуется около двух лет.

По мнению аналитиков, план может вызвать противодействие со стороны наименее обеспеченных стран ЕС, так как переход на более экологичные виды топлива будет повышать стоимость товаров и услуг. Помимо этого, в Европе есть целые регионы, которые почти полностью зависят от электроэнергии, вырабатываемой на угольных электростанциях — и они потребуют дополнительных финансовых гарантий для фактически полного реформирования экономики. Предварительно в рамках плана на такие гарантии предусматриваются 72 миллиарда евро из бюджета ЕС.

Некоторые представители экологических организаций, в свою очередь, считают, что меры, предложенные в плане, недостаточны — и что они не остановят глобальное потепление. «Радоваться этой политике — это как давать медаль прыгуну в высоту за то, что он пробежал под перекладиной», — заявили в европейском офисе Greenpeace.

Читайте также

Борьба Запада с изменением климата делает остальной мир беднее Фрагмент книги журналистки Анны Титовой «Невыносимый мусор: Записки военкора мусорной войны»

Читайте также

Борьба Запада с изменением климата делает остальной мир беднее Фрагмент книги журналистки Анны Титовой «Невыносимый мусор: Записки военкора мусорной войны»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Григорий Левченко