В Калифорнии уничтожен город Гринвилл, основанный в XIX веке. Все из-за лесного пожара «Дикси» — одного из крупнейших в истории штата Фотографии
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На севере и западе США зафиксировано 100 активных природных пожаров, из них 12 в Калифорнии. Крупнейшим на территории штата является пожар «Дикси», который начался 14 июля — вероятно, из-за дерева, упавшего на линию электропередачи. Пожар охватил территорию, превышающую 1700 квадратных километров, и занял третье место в списке самых обширных лесных пожаров в истории Калифорнии. На этой неделе «Дикси» практически уничтожил Гринвилл — городок примерно на тысячу жителей, который был основан в северной Калифорнии в XIX веке во время золотой лихорадки. К жертвам пожар пока не привел. Вот как выглядят пострадавшие от огня районы.