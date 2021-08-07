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На севере и западе США зафиксировано 100 активных природных пожаров, из них 12 в Калифорнии. Крупнейшим на территории штата является пожар «Дикси», который начался 14 июля — вероятно, из-за дерева, упавшего на линию электропередачи. Пожар охватил территорию, превышающую 1700 квадратных километров, и занял третье место в списке самых обширных лесных пожаров в истории Калифорнии. На этой неделе «Дикси» практически уничтожил Гринвилл — городок примерно на тысячу жителей, который был основан в северной Калифорнии в XIX веке во время золотой лихорадки. К жертвам пожар пока не привел. Вот как выглядят пострадавшие от огня районы.

Горящий лес в калифорнийском округе Плюмас, в котором расположен Гринвилл, 27 июля 2021 года David Swanson / Reuters / Scanpix / LETA

Житель Гринвилла Джерри Уиппл обрызгивает водой крышу своего дома, пока пожар «Дикси» подходит к городу, 23 июля 2021 года Noah Berger / AP / Scanpix / LETA Памела Эйлен, менеджер магазина в городке Твейн в округе Плюмас, готовится к эвакуации из-за пожара «Дикси», 24 июля 2021 года. Под эвакуацию уже попали тысячи жителей Калифорнии, но не все из них согласны покидать свои дома. Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA

Пожарные идут к одному из очагов возгорания в округе Плюмас, 24 июля 2021 года David Odisho / Bloomberg / Getty Images

Пожарный поезд разбрызгивает воду на очаг возгорания в округе Плюмас, 26 июля 2021 года Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA

Пожарные защищают от огня железнодорожный мост возле калифорнийского города Куинси, 5 августа 2021 года Fred Greaves / Reuters / Scanpix / LETA

Охваченный огнем дом в Гринвилле, 5 августа 2021 года. Некоторым деревянным домам, сгоревшим в Гринвилле, было больше 100 лет Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA

Пострадавший от пожара дорожный знак в Гринвилле, 5 августа 2021 года Josh Edelson / AFP / Scanpix / LETA

Дома и машины в центре Гринвилла, уничтоженные пожаром «Дикси», 5 августа 2021 года Noah Berger / AP / Scanpix / LETA

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