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Лесной пожар вплотную подошел к трассе между Пермью и Екатеринбургом. Вот как это выглядит

Источник: Meduza

Днем 24 августа в Свердловской области на фоне аномальной жары произошел лесной пожар у горы Волчихи, расположенной возле городов Ревда и Первоуральск. Огонь охватил около 50 гектаров и, судя по кадрам очевидцев, вплотную подошел к автомобильной трассе Пермь — Екатеринбург. Из-за этого движение на участке трассы с 318-го по 326-й километры остановили на несколько часов. Водителям предлагали объехать перекрытый участок через расположенные рядом города и села. Ближе к семи вечера по местному времени (17:00 по Москве) движение восстановили.

Внимание. На следующем видео звучит ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, просто пропустите эту запись.
Огонь у трассы рядом с горой Волчихой
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