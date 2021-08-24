Лесной пожар вплотную подошел к трассе между Пермью и Екатеринбургом. Вот как это выглядит
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Днем 24 августа в Свердловской области на фоне аномальной жары произошел лесной пожар у горы Волчихи, расположенной возле городов Ревда и Первоуральск. Огонь охватил около 50 гектаров и, судя по кадрам очевидцев, вплотную подошел к автомобильной трассе Пермь — Екатеринбург. Из-за этого движение на участке трассы с 318-го по 326-й километры остановили на несколько часов. Водителям предлагали объехать перекрытый участок через расположенные рядом города и села. Ближе к семи вечера по местному времени (17:00 по Москве) движение восстановили.
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