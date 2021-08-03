«Крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна» Торнадо в Тверской области. Видео очевидцев

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В Тверской области 2 августа прошел торнадо. Пострадали город Андреаполь и населенные пункты в Осташковском районе, включая деревню Картунь, в которой, как сообщает РИА Новости, не осталось ни одного высокого дерева, повреждены 18 домов из 20, повалены столбы линии электропередачи. «Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна», — рассказал агентству один из местных жителей. По данным ГУ МЧС по Тверской области, передает ТАСС, в результате стихийного бедствия погибли три человека, девять пострадали. Причиной возникновения смерча стал холодный фронт, проходивший через Тверскую область. Вот как выглядел торнадо в Тверской области и его последствия.

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