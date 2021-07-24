«Залповые ливни» вызвали наводнение в Сочи: улицы затопило, реки вышли из берегов. Погиб один человек, еще трое пропали без вести

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Спасатель помогает мужчине пройти по затопленной улице в Сочи, 23 июля 2021 года Дмитрий Феоктистов / ТАСС / Scanpix / LETA

Вечером 23 июля в Сочи произошло наводнение. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию. Ливни, прошедшие в городе, по выражению «Кубанских новостей», «превратили улицы курорта в реки». В Сочи объявили штормовое предупреждение. На курорте временно закрыли пляжи. Над морем заметили смерч.

Уровень воды в реке Дагомыс в Лазаревском районе достиг критических значений, из-за чего река вышла из берегов, «но не сильно», рассказали в МЧС. Водой затопило дворы и подвалы нескольких домов. Из берегов также вышла река Мацеста в Хостинском районе. Вечером 23 июля спасатели помогли двум людям, которые оказались на «островке», появившемся в русле Мацесты.

Утром 24 июля МЧС сообщило, что в районе Мацесты погиб один человек, еще трое пропали без вести. «Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», — рассказали в ведомстве. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» съехал с моста, перекинутого через Мацесту, из-за чего машина оказалась в воде. В прокуратуре говорят, что на месте нашли тело полицейского, который не находился на службе. Среди пропавших без вести — несовершеннолетняя девочка.

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В Хостинском районе из-за непогоды и разливов рек включили сирены. «Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать», — объясняли в городской администрации. Представители мэрии отмечают, что сирены для экстренного оповещения населения включили «заблаговременно». В МЧС сказали, что сирены включали «в превентивных целях». Эвакуация не потребовалась.

В Сочи из-за ливня временно остановили автомобильное движение из Адлерского района в центр города. Около десяти вечера остановили движение по федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, поскольку был затоплен участок дороги в Адлерском районе. К утру движение восстановили.

Ливни в Сочи подтопили трансформаторные станции, из-за чего без света остались люди в Хосте, Кудепсте, селах Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка. Энергетики собираются полностью восстановить энергоснабжение к полудню 24 июля.

«Залповые ливни, как и предупреждали синоптики, продолжались до полуночи. В зонах опасного явления оказались Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хоста и Кудепста», — сообщили в мэрии Сочи. Ночью вода сошла с затопленных территорий. В ночь на 24 июля в МЧС сообщили, что не прогнозируют дальнейшее ухудшение обстановки.

Александр Бакланов