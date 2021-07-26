В Европе из-за наводнений погибли больше 200 человек. Власти заранее узнали об опасности, но не предупредили людей

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Спасатель стоит возле разрушенной дороги в городе Рех на западе Германии. 21 июля 2021 года Christof Stache / AFP / Scanpix / LETA

С 13 июля в Западной Европе начались сильные ливни, которые не прекращались несколько дней. В Германии, Бельгии, Швейцарии, Нидерландах и других странах реки вышли из берегов, начались наводнения и оползни. Погибли более 200 человек, из них более 170 — в Германии. Для страны нынешнее наводнение стало крупнейшим за 60 лет.

Но жертв могло быть меньше, считают ученые. «Я занимаюсь прогнозированием наводнений и помогала разрабатывать систему предупреждения, которая предвидела недавние наводнения в Германии и близлежащих странах. Я заранее знала, что они придут. Я читала отчеты о повышении уровня осадков и уровня рек. А потом с нарастающим ужасом наблюдала, как растет число погибших», — заявила профессор гидрологии из Университета Рединга в Великобритании Ханна Клок.

В Евросоюзе есть система предупреждения о наводнениях. Но обычные граждане о ней не знают, а власти не обратили на нее внимания

Система предупреждения, которую упомянула Клок, — это Европейская система оповещения о наводнениях (EFAS). Власти Евросоюза решили создать ее после наводнений на Эльбе и Дунае, которые произошли в 2002 году — тогда погибло более 100 человек.

EFAS начала полноценно работать в 2012 году. Система составляет карты вероятных наводнений за 10 дней до их предполагаемого начала — а также предупреждает власти стран Евросоюза. Считается, что чиновники должны сопоставить эти данные с остальной информацией и оценить опасность стихийного бедствия. Обычным гражданам о предупреждениях EFAS не сообщают, чтобы не провоцировать панику.

Ханна Клок помогает анализировать данные EFAS. По ее словам, 9 июля — за четыре дня до начала ливней в Западной Европе — система спрогнозировала затопления в бассейнах рек Рейн и Маас. 10 июля первые уведомления об этом были переданы властям. В этот и последующие дни их получили в Германии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Люксембурге. В Германии и Бельгии, помимо этого, национальные метеослужбы также предупредили о сильных дождях. Но это не помогло избежать десятков погибших.

Причиной, очевидно, стали сбои в цепочке передачи информации от экспертов к обычным гражданам, пишет Politico. Опрошенные изданием эксперты считают, что сбои произошли на уровне региональных и местных властей, которые недооценили масштаб предстоящего наводнения.

«В некоторых районах власти действительно действовали вовремя, эвакуируя людей, возводя временные защитные сооружения и перемещая автомобили на возвышенность. Но это явно происходило не везде», — констатировала Ханна Клок.

В Бельгии власти тоже получили уведомление заранее. Но, возможно, только усугубили последствия

Politico обнародовало одно из уведомлений от EFAS, выпущенное 12 июля для Бельгии (всего их было 25 для разных регионов Европы). В уведомлении говорится о повышении уровня реки Урт — правого притока Мааса. Вероятность того, что подъем воды превысит рекордное значение за 20 лет, оценивалась в 49%.

Но правительство бельгийской провинции Льеж, по которой протекает Урт, не восприняло эти сообщения с должной серьезностью, рассказал Politico эксперт по управлению стихийными бедствиями из Льежского университета Себастьян Брюне — он помогал ликвидировать последствия наводнения в провинции.

Более того, власти Льежа, возможно, лишь усугубили ущерб от наводнения. 14 июля они открыли дамбу на озере Эйпен, чтобы снизить уровень воды, поднявшийся из-за ливней. Воду сливали в реку Весдре, которая впадает в Урт. Скорость слива достигала 150 кубометров в секунду. Местные жители сообщали о двух мощных волнах, прошедших по реке (вторая, по словам одной из очевидцев, была метр высотой).

В городах Вервье и Пепинстер, лежащих на реке Весдре, жилья лишились 12 тысяч человек. И местные жители подозревают, что причиной таких масштабных разрушений стало не столько наводнение, сколько именно слив воды из озера Эйпен. «Я не уверен, что… это было стихийное бедствие», — заявил Politico Малик Бен Ашур, депутат бельгийского парламента от Вервье.

Профессор инженерии Университета Льежа Дэмиен Эрнст считает, что снижать уровень воды в озере Эйпен во время ливней было ошибкой — это нужно было сделать заранее. Но власти настаивают, что лучшего выхода из ситуации не было.

Последствия наводнения в Бельгии Xinhua / imago images / Scanpix / LETA

Последствия наводнений в Европе Как выглядят европейские города после сильнейших ливней и наводнений. Фотографии

В Нидерландах последствия были не такими разрушительными. Там лучше готовы к подобным стихийным бедствиям

Гораздо лучше с наводнением справились в Нидерландах, где оно не привело ни к одной смерти, отмечает CNN.

Это объясняется большим опытом в борьбе с подобными стихийными бедствиями: 60% территории Нидерландов подвержено наводнениям. В стране есть современная инфраструктура по управлению водными ресурсами, одноименное управление в составе одного из министерств, а также сеть местных выборных органов, которые занимаются только вопросами, связанными с водой, — от наводнений до сточных вод.

Помимо прочего, в Нидерландах власти целенаправленно расширяют и углубляют русла рек, чтобы снизить ущерб от наводнений, рассказала Science специалист по управлению наводнениями Натали Ассельман.

Кроме того, власти Нидерландов — в отличие от других стран — уже умеют предупреждать о наводнениях большое количество людей, добавил в разговоре с CNN глава отдела водных и климатических рисков Свободного университета в Амстердаме Йерун Аэртс.

Ученые советуют политикам лучше готовиться к наводнениям. Ведь в будущем их будет только больше из-за глобального потепления

Городок Шульд на западе Германии стал одним из самых пострадавших населенных пунктов Европы. Мэр города Хельмут Люсси назвал катастрофу непредсказуемой, отметив, что раньше наводнения случались в Шульде лишь дважды — в 1799-м и 1910-м.

Исследователь в области гидрометеорологии из Университета Рединга Джефф Да Коста заявил CNN, что сочувствует мэру, но его взгляды «совершенно не верны». Ученые давно предупреждают, что из-за глобального потепления наводнения в Европе станут происходить чаще и местным жителям стоит серьезно к ним готовиться.

«Если бы у мэра Шульда и его города был план, доведенный до каждого дома, предприятия и учреждения, чтобы каждый знал, что делать в случае различных сценариев наводнения, то они были бы настолько хорошо подготовлены, насколько это возможно», — заявил Да Коста, подчеркнув, что, будь такой план у местных властей по всей стране, погибло бы меньше людей.

Министерство внутренних дел Германии после недавнего наводнения заявило, что через год в стране начнет работать общенациональная система оповещения о стихийных бедствиях через СМС. Сейчас такие оповещения рассылают через специальное мобильное приложение, но в Германии у него лишь десять миллионов пользователей, хотя в стране живут больше 80 миллионов человек.

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Ольга Корелина