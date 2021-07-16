На западе Германии во время наводнения погибли больше 100 человек. Еще сотни (а возможно, больше тысячи) пропали без вести. Главное

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Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, 16 июля 2021 года Sebastien Bozon / AFP / Scanpix / LETA

На западе Германии из-за наводнения, вызванного сильными дождями, погибли больше 100 человек. Как сообщает Focus, как минимум 63 человека погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, еще не менее 43 человек погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия. Эти две земли, которые находятся вблизи границ с Бельгией, Люксембургом, Францией и Нидерландами, пострадали от стихийного бедствия больше всего.

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Поступают противоречивые данные о пропавших без вести — речь может идти о сотнях человек. 15 июля, когда произошло наводнение, сообщалось о десятках людей, пропавших без вести в двух федеральных землях, оказавшихся в зоне бедствия. Позже власти района Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц заявили, что пропавшими без вести числятся около 1300 человек. В районе нет мобильной связи, поэтому, по мнению властей, жители не могут сообщить о том, где находятся. В полиции федеральной земли считают, что во всем регионе пропали чуть менее 100 человек, пишет Bild. В Кельне, Бонне и Ойскирхене (все — в земле Северный Рейн-Вестфалия), по данным полиции, пропавшими без вести числятся около 60 человек.

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Из-за наводнения частично обрушился автобан A1, который проходит через всю Германию. В районе Эрфтштадт-Блессема 40-метровый участок дороги упал в реку. В тот момент там не было автомобилей. В Эрфтштадт-Блессеме несколько домов, а также исторический замок получили повреждения. В районе Арвайлер некоторые мосты обрушились, еще через некоторые невозможно пройти. Их собираются заменить временными конструкциями.

Власти земли Рейнланд-Пфальц уже выделили 50 миллионов евро на ремонт поврежденных дорог, мостов и других сооружений. Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия также готовится сделать это. Министерство обороны Германии объявило тревогу из-за наводнения.

Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем

﻿После наводнения несколько человек пытались обокрасть магазины. Это произошло в городах Эшвайлер и Штольберг, расположенных в земле Северный Рейн-Вестфалия. Полицейские задержали пятерых подозреваемых. В одном случае подозреваемый пытался обокрасть ювелирный магазин, в другом — аптеку. Еще в трех случаях люди пытались украсть продукты питания и игрушки. Во всех случаях двери магазинов получили повреждения от наводнения.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала помочь пострадавшим «всем, чем сможет». «Мои мысли с вами. И вы можете быть уверены, что все — федеральные, региональные и местные органы власти — сделают все возможное, чтобы спасти жизни, предотвратить опасность и облегчить трудности, даже в самых сложных условиях», — сказала Меркель 15 июля, после встречи с президентом США Джо Байденом. Канцлер ФРГ выразила соболезнования всем, кто потерял своих близких из-за наводнения, причем не только в Германии, но и в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет назвал произошедшее «наводнением исторического масштаба».

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Германии возможны новые дожди, например, 17-18 июля непогода возможна на юго-востоке Баварии.

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Александр Бакланов