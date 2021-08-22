Послушали всех «Агентов лета»? Тогда пересмотрите классические выступления с лучших музыкальных фестивалей в нашей подборке

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Выступление Джими Хендрикса на фестивале «Вудсток» (1969) ddp images / Vida Press

Лето без фестивалей — это отвратительно. Тем более второе подряд. В том числе и по этой причине «Медуза» устроила марафон «Агенты лета», чтобы хоть виртуально, но вместе порадоваться музыке и послушать любимых артистов (которые к тому же активно поддерживают нас, за что им всем огромное спасибо!) Чтобы еще больше утолить голод по живым выступлениям, мы решили составить для вас подборку видео с лучших музыкальных фестивалей прошлого: от «Вудстока» и «Гластонбери» до «Монстров рока» и «Пикника Афиши». Ностальгируем, но уверены, что лучшие концерты у нас еще впереди!

Боб Дилан на фестивале в Ньюпорте, 1965 год

В июле 1965 года главный фолк-музыкант Америки впервые появился на публике с электрогитарой и в составе полноценной рок-группы. Дилан успел сыграть в Ньюпорте лишь три песни (на видео исполняется «Like A Rolling Stone») и покинул сцену под возмущенные возгласы зрителей. С годами стало понятно, что это была неминуемая музыкальная революция.

Monotone

Jefferson Airplane в «Вудстоке», 1969 год

«Somebody to Love» — вечнозеленая классика калифорнийских хиппи с самого знаменитого фестиваля всех времен.

Raseraa

Джими Хендрикс в «Вудстоке», 1969 год

Гений-гитарист, рано умерший, но до сих пор почитающийся величайшим музыкантом в своем амплуа, закрывал исторический фестиваль импровизированным исполнением американского гимна.

Non Mirage Truth Vision

Queen на Live Aid, 1985 год

Королевский триумф Фредди Меркьюри на переполненном стадионе «Уэмбли» — кажется, все еще главный концертный момент в поп-культуре. В фильме-байопике «Богемская рапсодия» 2018 года выступление Queen воспроизвели буквально покадрово.

YouTube Test

Metallica на фестивале «Монстры рока», 1991 год

Рок-фестиваль, организованный на поле московского аэродрома Тушино через месяц после августовского путча, по самым скромным оценкам посетили более полумиллиона человек. Для граждан доживавшего последние дни СССР выступили AC/DC, Pantera, The Black Crowes, E.S.T. и Metallica.

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Nirvana в Рединге, 1992 год

Свой лучший акустический концерт гранж-иконы 1990-х сыграли, понятное дело, для MTV в Нью-Йорке, а электрический — на фестивале в британском Рединге. На сцену Курт Кобейн выезжал в смирительном халате и на инвалидной коляске.

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R.E.M. на концерте за свободу Тибета, 1998 год

В конце 1990-х участник Beastie Boys Адам Яук организовал серию концертов в поддержку Тибета. В Вашингтоне на мероприятии выступили едва ли не все главные рок-группы момента: Radiohead, Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers, Pulp, Pearl Jam, R.E.M. Во время сета последних к Майклу Стайпу присоединился Том Йорк.

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Red Hot Chili Peppers в Москве, 1999 год

Презентация альбома «Californication» американских фанк-рэперов у стен Кремля — на фестивале российского MTV. Бесплатный концерт на Васильевском спуске, в котором также приняли участие группы «Парк Горького», I.F.K. и Zdob si Zdub, посетили около 300 тысяч человек.

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Дэвид Боуи на «Гластонбери», 2000 год

Впервые Боуи выступил на главном британском фестивале в 1971 году, а в следующий раз — только 30 лет спустя, но в качестве хедлайнера. Этот концерт считается одним из лучших в истории «Гластонбери».

BBC Music

Земфира на фестивале «Сотворение мира», 2008 год

Серию ежегодных фестивалей «Сотворение мира», проводившихся с 2008-го по 2012-й в Казани, а затем в Перми, организовывал Александр Чепарухин, продюсер нашего марафона «Агенты лета». Хедлайнером первого «Сотворения мира» стала Земфира.

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Blur на «Гластонбери», 2009 год

В 2009-м Дэймон Албарн воссоединил группу, принесшую ему первую мировую славу, и закономерно сорвал аншлаг на «Гластонбери».

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«Мумий Тролль» на «Пикнике Афиши», 2010 год

У главного московского фестиваля (впрочем, в последние годы на это звание уже уверенно претендует «Боль») очень много звездных и знаковых моментов. Можно вспомнить великие концерты The Cure, Arcade Fire или той же Земфиры. Но был еще, например, такой исторический — когда «Мумий Тролль» целиком исполнил живьем свою главную пластинку «Икра».

Мумий Тролль (Mumiy Troll)

Тупак Шакур на «Коачелле», 2012 год

Будущее, которое мы не ждали, но оно все равно наступило. Рэпер, застреленный в 1996-м, выступил в виде голограммы на самом крупном фестивале Америки. На сцене ему подпевали старые друзья Снуп Догг и Dr. Dre.

SnoopDoggTV

«Король и шут» на «Нашествии», 2013 год

«Нашествие» — может, и не лучший российский оупен-эйр, но игнорировать его тоже нельзя. Выступление «Короля и шута» на фестивале 7 июля 2013 года оказалось последним концертом Михаила Горшенева. 19 июля он умер, не дожив немного до 40-летия.

НАШЕ

The Rolling Stones на «Гластонбери», 2013 год

Летом 2012-го «роллинги» отметили полвека творческой деятельности, а на следующее вновь доказали всем, что еще остаются важнейшей стадионной группой мира.

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