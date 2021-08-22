Послушали всех «Агентов лета»? Тогда пересмотрите классические выступления с лучших музыкальных фестивалей в нашей подборке
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Лето без фестивалей — это отвратительно. Тем более второе подряд. В том числе и по этой причине «Медуза» устроила марафон «Агенты лета», чтобы хоть виртуально, но вместе порадоваться музыке и послушать любимых артистов (которые к тому же активно поддерживают нас, за что им всем огромное спасибо!) Чтобы еще больше утолить голод по живым выступлениям, мы решили составить для вас подборку видео с лучших музыкальных фестивалей прошлого: от «Вудстока» и «Гластонбери» до «Монстров рока» и «Пикника Афиши». Ностальгируем, но уверены, что лучшие концерты у нас еще впереди!
Боб Дилан на фестивале в Ньюпорте, 1965 год
В июле 1965 года главный фолк-музыкант Америки впервые появился на публике с электрогитарой и в составе полноценной рок-группы. Дилан успел сыграть в Ньюпорте лишь три песни (на видео исполняется «Like A Rolling Stone») и покинул сцену под возмущенные возгласы зрителей. С годами стало понятно, что это была неминуемая музыкальная революция.
Jefferson Airplane в «Вудстоке», 1969 год
«Somebody to Love» — вечнозеленая классика калифорнийских хиппи с самого знаменитого фестиваля всех времен.
Джими Хендрикс в «Вудстоке», 1969 год
Гений-гитарист, рано умерший, но до сих пор почитающийся величайшим музыкантом в своем амплуа, закрывал исторический фестиваль импровизированным исполнением американского гимна.
Queen на Live Aid, 1985 год
Королевский триумф Фредди Меркьюри на переполненном стадионе «Уэмбли» — кажется, все еще главный концертный момент в поп-культуре. В фильме-байопике «Богемская рапсодия» 2018 года выступление Queen воспроизвели буквально покадрово.
Metallica на фестивале «Монстры рока», 1991 год
Рок-фестиваль, организованный на поле московского аэродрома Тушино через месяц после августовского путча, по самым скромным оценкам посетили более полумиллиона человек. Для граждан доживавшего последние дни СССР выступили AC/DC, Pantera, The Black Crowes, E.S.T. и Metallica.
Nirvana в Рединге, 1992 год
Свой лучший акустический концерт гранж-иконы 1990-х сыграли, понятное дело, для MTV в Нью-Йорке, а электрический — на фестивале в британском Рединге. На сцену Курт Кобейн выезжал в смирительном халате и на инвалидной коляске.
R.E.M. на концерте за свободу Тибета, 1998 год
В конце 1990-х участник Beastie Boys Адам Яук организовал серию концертов в поддержку Тибета. В Вашингтоне на мероприятии выступили едва ли не все главные рок-группы момента: Radiohead, Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers, Pulp, Pearl Jam, R.E.M. Во время сета последних к Майклу Стайпу присоединился Том Йорк.
Red Hot Chili Peppers в Москве, 1999 год
Презентация альбома «Californication» американских фанк-рэперов у стен Кремля — на фестивале российского MTV. Бесплатный концерт на Васильевском спуске, в котором также приняли участие группы «Парк Горького», I.F.K. и Zdob si Zdub, посетили около 300 тысяч человек.
Дэвид Боуи на «Гластонбери», 2000 год
Впервые Боуи выступил на главном британском фестивале в 1971 году, а в следующий раз — только 30 лет спустя, но в качестве хедлайнера. Этот концерт считается одним из лучших в истории «Гластонбери».
Земфира на фестивале «Сотворение мира», 2008 год
Серию ежегодных фестивалей «Сотворение мира», проводившихся с 2008-го по 2012-й в Казани, а затем в Перми, организовывал Александр Чепарухин, продюсер нашего марафона «Агенты лета». Хедлайнером первого «Сотворения мира» стала Земфира.
Blur на «Гластонбери», 2009 год
В 2009-м Дэймон Албарн воссоединил группу, принесшую ему первую мировую славу, и закономерно сорвал аншлаг на «Гластонбери».
«Мумий Тролль» на «Пикнике Афиши», 2010 год
У главного московского фестиваля (впрочем, в последние годы на это звание уже уверенно претендует «Боль») очень много звездных и знаковых моментов. Можно вспомнить великие концерты The Cure, Arcade Fire или той же Земфиры. Но был еще, например, такой исторический — когда «Мумий Тролль» целиком исполнил живьем свою главную пластинку «Икра».
Тупак Шакур на «Коачелле», 2012 год
Будущее, которое мы не ждали, но оно все равно наступило. Рэпер, застреленный в 1996-м, выступил в виде голограммы на самом крупном фестивале Америки. На сцене ему подпевали старые друзья Снуп Догг и Dr. Dre.
«Король и шут» на «Нашествии», 2013 год
«Нашествие» — может, и не лучший российский оупен-эйр, но игнорировать его тоже нельзя. Выступление «Короля и шута» на фестивале 7 июля 2013 года оказалось последним концертом Михаила Горшенева. 19 июля он умер, не дожив немного до 40-летия.
The Rolling Stones на «Гластонбери», 2013 год
Летом 2012-го «роллинги» отметили полвека творческой деятельности, а на следующее вновь доказали всем, что еще остаются важнейшей стадионной группой мира.
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