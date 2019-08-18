«Вудстоку» исполнилось 50 лет! Послушайте песни с главного музыкального фестиваля мира
Ровно 50 лет назад, 15-18 августа 1969 года, в штате Нью-Йорк на ферме вблизи города Бетел состоялся музыкальный фестиваль, вошедший в историю под названием «Вудсток». Эти «три дня мира и музыки», как его называли рекламные постеры, знаменовали собой кульминацию и одновременный закат эпохи хиппи. Они впитали в себя все: свободу и рок-н-ролл, секс и наркотики, грязь и антисанитарию, анархию и пацифизм. На фестиваль съехались немыслимые по тем временам 400 тысяч человек. Перед публикой выступили практически все основные рок-звезды той поры. Из важнейших музыкантов не было разве что The Beatles (к тому времени битлы уже находились на грани распада и давно не давали концертов, но их песни на фестивале много исполняли другие музыканты), The Doors (они решили, что «Вудсток» станет всего лишь повторением Монтерейского поп-фестиваля 1967 года, о чем потом пожалели), The Rolling Stones (Мик Джаггер предпочел в это время сниматься в Австралии в невзрачном фильме «Нед Келли»), Led Zeppelin (не захотели стать просто «еще одним из участников фестиваля» и выступали в этот уик-энд с сольными концертами в Нью-Джерси) и Боба Дилана (накануне выступления у него заболел сын). Открыл фестиваль Ричи Хейвенс (он так и остался в истории как первый артист «Вудстока»), а завершал программу выступлений Джими Хендрикс, один из величайших рок-гитаристов всех времен. Весь фестиваль снимался на кинопленку. Вышедший затем документальный фильм получил премию «Оскар». Как и положено легенде, ее неоднократно, но безуспешно хотели возродить, фестиваль в честь 50-летия «Вудстока» в США был отменен. Вот кто еще сделал «Вудсток» таким неповторимым.
Карлос Сантана
Для мексиканского гитариста-виртуоза, смешивающего рок с латиноамериканскими ритмами, «Вудсток» стал моментом высочайшего триумфа и трамплином в пантеон рок-богов — особенно благодаря композиции «Soul Sacrifice», которую публика встретила овациями. Незадолго до выхода на сцену Джерри Гарсия из Grateful Dead подсунул Сантане мескалин, и весь концерт музыкант играл обдолбанным. Через пару недель после «Вудстока» у 22-летнего гитариста вышел дебютный альбом, ставший дважды платиновым в хит-параде Billboard.
Grateful Dead
Группа-символ эпохи хиппи, славящаяся длинными импровизационными выступлениями, на «Вудстоке» отыграла далеко не лучший свой концерт. Из-за технических проблем музыкантам приходилось делать очень долгие паузы, аппаратура искрила, коротила и периодически била током людей на сцене. К концу выступления, завершившегося около полуночи, зрители уже вповалку спали на поле.
Creedence Clearwater Revival
Простецкие рок-н-роллы и блюзы «Криденс» — безоговорочная классика 1960-х, знакомая многим поколениям американцев на генном уровне. Хиппи Советского Союза тоже, кстати, очень уважали эту группу. Своим выступлением «Криденс», заявленные одними из хедлайнеров «Вудстока», остались недовольны, поскольку из-за сбоя в расписании играли ночью.
Дженис Джоплин
Королева рока и блюза 1960-х, фигурирующая во всевозможных списках величайших певиц всех времен. Через год после «Вудстока» Дженис Джоплин умерла от передозировки героина, открыв вместе с Джими Хендриксом так называемый «Клуб 27».
Sly & The Family Stone
Пионеры психоделического соула и фанка, к тому же со значительным социальным подтекстом. Группа Слая Стоуна стала первым значительным американским коллективом, где действовало расовое равноправие.
The Who
На «Вудстоке» британцы сыграли целиком свою новую концептуальную рок-оперу «Tommy», превратив ее в международный хит. Завершалось выступление не менее впечатляющим исполнением гимна поколения «My Generation». Через полгода The Who дадут еще один выдающийся концерт — в университете Лидса. Эта запись считается одной из самых громких и лучших концертных пластинок всех времен.
Jefferson Airplane
Классики калифорнийского «лета любви» и хедлайнеры второго дня фестиваля, игравшие свою «утреннюю маниакальную музыку», включая бессмертные хиты «White Rabbit» и «Somebody To Love», на рассвете воскресенья.
Джо Кокер
Еще одна вершина и определяющий момент «Вудстока» — Джо Кокер исполняет свой первый хит, монотонный блюзовый кавер на «With a Little Help From My Friends» The Beatles.
Crosby, Stills, Nash & Young
Одна из первых в истории супергрупп, основанная Дэвидом Кросби из The Byrds, Стивеном Стиллзом из Buffalo Springfield, Грэмом Нэшем из The Hollies и периодически присоединявшимся к ним Нилом Янгом. Выступление на «Вудстоке» стало всего вторым в их карьере. Выйдя на сцену, музыканты по-честному признались публике, что у них трясутся коленки. Через год они записали песню «Woodstock», постфактум ставшую символом фестиваля. Ее сочинила Джонни Митчелл, которая сама не смогла приехать на «Вудсток», но вдохновлялась воспоминаниями своего тогдашнего бойфренда Грэма Нэша.
Джими Хендрикс
По иронии судьбы, главный герой «Вудстока» выступал перед самой малочисленной толпой. Расписание концертов последнего дня съехало на девять часов, и Хендрикс закрывал фестиваль уже утром понедельника, играя перед 30 тысячами зрителей. Остальные уже разъехались по домам и на работу. Этот концерт известен в первую очередь импровизированным исполнением американского гимна «The Star-Spangled Banner».