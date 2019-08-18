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«Вудстоку» исполнилось 50 лет! Послушайте песни с главного музыкального фестиваля мира

Источник: Meduza

Джими Хендрикс на «Вудстоке» Dan McCoy / The Image Works / TopFoto / Scanpix / LETA

Ровно 50 лет назад, 15-18 августа 1969 года, в штате Нью-Йорк на ферме вблизи города Бетел состоялся музыкальный фестиваль, вошедший в историю под названием «Вудсток». Эти «три дня мира и музыки», как его называли рекламные постеры, знаменовали собой кульминацию и одновременный закат эпохи хиппи. Они впитали в себя все: свободу и рок-н-ролл, секс и наркотики, грязь и антисанитарию, анархию и пацифизм. На фестиваль съехались немыслимые по тем временам 400 тысяч человек. Перед публикой выступили практически все основные рок-звезды той поры. Из важнейших музыкантов не было разве что The Beatles (к тому времени битлы уже находились на грани распада и давно не давали концертов, но их песни на фестивале много исполняли другие музыканты), The Doors (они решили, что «Вудсток» станет всего лишь повторением Монтерейского поп-фестиваля 1967 года, о чем потом пожалели), The Rolling Stones (Мик Джаггер предпочел в это время сниматься в Австралии в невзрачном фильме «Нед Келли»), Led Zeppelin (не захотели стать просто «еще одним из участников фестиваля» и выступали в этот уик-энд с сольными концертами в Нью-Джерси) и Боба Дилана (накануне выступления у него заболел сын). Открыл фестиваль Ричи Хейвенс (он так и остался в истории как первый артист «Вудстока»), а завершал программу выступлений Джими Хендрикс, один из величайших рок-гитаристов всех времен. Весь фестиваль снимался на кинопленку. Вышедший затем документальный фильм получил премию «Оскар». Как и положено легенде, ее неоднократно, но безуспешно хотели возродить, фестиваль в честь 50-летия «Вудстока» в США был отменен. Вот кто еще сделал «Вудсток» таким неповторимым.