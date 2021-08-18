Жительница Афганистана бежала от талибов, пытавшихся принудительно выдать ее замуж. Власти России выслали ее назад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Женщины в парандже сидят в такси в Кабуле. 31 июля 2021 года Sajjad Hussain / AFP / Scanpix / LETA

В июле власти Ленинградской области выслали из России семью девушки из Афганистана, которая бежала оттуда из-за того, что участники движения пытались принудительно выдать ее замуж. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» в материале о судьбе афганцев, оказавшихся в России перед тем, как талибы захватили власть в Афганистане.

Молодую женщину, которая упоминается в статье как М., и членов ее семьи задержали 1 июня в Выборге недалеко от российско-финляндской границы в пределах пограничной зоны, говорилось в решении Ленинградского областного суда. Семья девушки неудачно пыталась перебраться в Финляндию, рассказал «Би-би-си» адвокат сети «Миграция и право» Юрий Серов, один из защитников по этому делу. По его словам, членов семьи привлекли к административной ответственности не за нарушение правил пребывания в России, а за пребывание в пограничной зоне.

2 июня Выборгский городской суд признал М. виновной в нарушении пограничного режима в пограничной зоне, оштрафовал на 500 рублей и постановил принудительно выдворить из страны. Как отметил Серов, по статье 18.2 КоАП выдворение считается самой жесткой, но не обязательной мерой.

Защита девушки обжаловала вынесенное решение в Ленинградском областном суде. Адвокаты выступили против высылки М. «вследствие неблагоприятной обстановки в Исламской Республике Афганистан» и подчеркнули, что выдворение из России угрожает ее жизни и здоровью. 1 июля судья Константин Рябинин отказался удовлетворить жалобу адвокатов. Он отклонил довод защиты, что выдворение угрожает М., «поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия данной реальной опасности». Судья также отметил, что до задержания М. не обращалась за предоставлением убежища в России.

Адвокат сети «Миграция и право» Ольга Цейтлина, также защищавшая семью, рассказала, что «недели три назад» (то есть во второй половине июля) семья афганской девушки обратилась за убежищем в России, но получила отказ. Из России выслали саму девушку, ее пожилых родителей и их родственников — двух мужчин, трех женщин и 12-летнюю девочку.

Перед отправлением в Афганистан семью разделили — и женщин с ребенком отправили отдельно от мужчин, рассказала Ольга Цейтлина. «Мы не знаем, что будет с женщинами — ведь они прилетели в Кабул накануне переворота без поддержки мужчин, а бежали от опасности принудительного брака для М.», — сказала Цейтлина.

Из России также высылают афганцев, оставшихся в стране после Евро-2020 в Петербурге. Заявления о грозящей им опасности в Афганистане судьи не учитывают

С угрозой выдворения в Афганистан также столкнулись несколько афганцев, которые приезжали в Петербург на матчи чемпионата Европы по футболу, а после завершения турнира остались в России. В конце июля Октябрьский районный суд Петербурга постановил выдворить из России пятерых болельщиков из Афганистана. До выдворения их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Несколько афганских болельщиков задержали 20 июля, когда они пришли в МВД подавать прошения о получении убежища в России, рассказывал «Новой газете» один из них. По его словам, сотрудники отдела полиции по работе с беженцами заранее пригласили афганцев прийти всем вместе. «Мы пришли, а там нас ждала полиция с наручниками», — говорил он.

Задержанным афганцам на родине грозит смерть, считает председатель правления афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр. По его словам, отец одного задержанного работает в администрации президента Афганистана, другой задержанный служил в армии и воевал против талибов, еще один служил в Службе безопасности Афганистана. В суде некоторые задержанные также отмечали, что опасаются возвращаться в Афганистан из-за того, что «на родине обострилась ситуация с террористическим движением „Талибан“», но суд не принял эти доводы.

Один из задержанных болельщиков не стал обжаловать решение, и в начале августа оно вступило в законную силу. Неясно, выслали ли этого человека из России. Еще четверо подали жалобу из-за того, что решение суда не перевели на их родной язык пушту. 17 августа материалы дела вернули в Октябрьский районный суд для перевода постановления. Еще одному афганскому болельщику, задержанному в Петербурге, выдворение не грозит, поскольку в МВД зарегистрировали его прошение об убежище.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Пересказал Александр Бакланов