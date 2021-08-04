«Сидят девчонки, ленточки от тортиков сортируют, чего вы к ним пристали?» Семья из той самой рекламы «Вкусвилла» дала интервью Карену Шаиняну. (Относительно) краткий пересказ

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Журналист, ведущий ютьюб-шоу «Straight Talk with Gay People» Карен Шаинян взял интервью у -семьи, которая в конце июня снялась в рекламной статье «Вкусвилла», где торговая сеть рассказывала о своих покупателях. Позднее «Вкусвилл» удалил статью, назвав ее ошибкой, а семья вынуждена была уехать из России из-за угроз. Шаинян снял интервью с семьей еще до ее отъезда, но опубликовал видео лишь после того, как его собеседницы почувствовали себя в безопасности. Члены семьи — мать Юма, ее невеста Женя, дочери Юмы Мила и Алина, а также партнерша Алины Ксюша — рассказали журналисту, почему они согласились на участие в рекламе «Вкусвилла» и что произошло потом. «Медуза» пересказывает это интервью.

Карен Шаинян / Karen Shainyan

О рекламе «Вкусвилла» мы узнали через сообщество ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», волонтерами которого являются Мила и Юма. Нас пригласил Рома — наш коллега из «Бок о бок», который занимается контентом во «Вкусвилле». Волонтеры фестиваля друг другу доверяют, поэтому мы быстро согласились. Сниматься для рекламы нам понравилось — и понравилась получившаяся статья.

Когда «Вкусвилл» опубликовал свой , сначала было много лайков и много поддержки. Мы переживали, что будет много негативных отзывов, поэтому сбросили пост своим друзьям и попросили нас поддержать. Нам писали многие наши знакомые, которые, как и мы, занимаются активизмом. Появилось ощущение надежды.

Чувство, что что-то меняется, пришло, когда про статью сообщило «Эхо Москвы» (до этого про нее писали в основном наши знакомые и издания, которые поддерживают наши проекты). Одновременно выложило в своем телеграм-канале ссылки на инстаграм-аккаунты Милы и Юмы. Им стали поступать угрозы — очень много. Мы раньше уже давали интервью и представляли, что будет хейт. Но мы не ожидали, что его будет так много. Мы недооценили, насколько далеко мы вышли из пузыря своих единомышленников.

Телеграм-каналов, похожих на «Мужское государство», много, и их участники стали предлагать писать на нас заявления в разные структуры. Еще они хотели выяснить наш адрес и угрожали Милолике — восьмилетней дочери Алины (за них двоих мы особенно переживаем из-за о запрете «гей-пропаганды») . Алина вынуждена была прекратить , а Милолику перестали отпускать гулять одну. В полицию мы не обращались, потому что раньше полиция неоднократно нам вредила.

Юма — психолог. Она стала заниматься ЛГБТ-активизмом после принятия закона о «гей-пропаганде» и давлении на проект . Она оказывала психологическую помощь геям, которых преследовали в Чечне. Это было очень тяжело и опасно, поэтому семья была готова уехать из дома в любой момент. Однажды Юма сказала: «Собираем по чемодану и уезжаем из квартиры». Мы улетели в Грузию и восстанавливались там два года.

Сейчас у нас произошло то же самое: мы снова собрали каждый по чемодану и ушли из квартиры. Ведь комментарии в интернете — это только верхушка айсберга. Мы какие-то девчонки, которых избить и изнасиловать ничего не стоит. Мы никто и мы слабые. Неизвестно, получится ли у нас сейчас уехать из России из-за коронавируса. Но было бы здорово жить в безопасной стране, где можно отправить Милолику в школу, где ей не надо будет лгать из-за ее семьи.

Когда мы собирались сниматься для статьи «Вкусвилла», мы думали, что расскажем про веганство, сортировку мусора, про то, как для нас важна личная ответственность. Мы надеялись, что люди увидят нашу любовь, доброту, семейственность. Почему мы должны защищать свою любовь, почему наша любовь хуже, чем чья-то еще? Классно один чувак на ютьюбе сказал: «Сидят девчонки, ленточки от тортиков сортируют, чего вы к ним пристали?»

Это приблизительный пересказ интервью. Для удобства чтения он оформлен от первого лица множественного числа — через слово «мы». Приведенные в нем фразы необязательно являются точными цитатами.

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Пересказала Ольга Корелина