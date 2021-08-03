«Мы в безопасности, можно не прятать наше счастье». Семья из четырех женщин из рекламы «Вкусвилла» сообщила, что находится за пределами России

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, в конце июня принявшая участие в рекламе «Вкусвилла», сейчас находится за пределами России. Об этом сообщила одна из женщин, ЛГБТ-активистка Юма.

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей <…> Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в нелегком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат», — написала Юма в инстаграме.

Дочь Юмы Мила, в свою очередь, отметила, что они находятся в Барселоне. Когда женщины туда переехали, неясно.

Реклама «Вкусвилла» с участием четырех женщин вышла в конце июня и вызвала противоречивую реакцию. Через несколько дней «Вкусвилл» удалил материал, объяснив его появление «непрофессионализмом отдельных сотрудников». Это решение также вызвало негативную реакцию, многие пользователи соцсетей обвинили «Вкусвилл» в лицемерии.

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