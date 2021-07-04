«Считаем эту публикацию своей ошибкой». «Вкусвилл» извинился за рекламную статью с лесбийской парой

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Сеть супермаркетов здоровой еды «Вкусвилл» извинилась за рекламную статью с участием лесбийской пары, которая была опубликована на сайте ретейлера несколько дней назад.

Сейчас статья удалена. По ссылке, где был материал, размещен текст с извинениями.

На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников.

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.

Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам.

Под извинениями подписались основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко и 11 топ-менеджеров торговой сети.

Кроме того, из инстаграма «Вкусвилла» удален пост с фотографиями героев статьи.

30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья», в которой рассказал о некоторых своих покупателях. Среди них была в том числе лесбийская пара. Материалу присвоили рейтинг 18+.

Этот случай стал первым, когда крупный российский бренд открыто выразил поддержку ЛГБТ-людям. После публикации «Вкусвилл» заявил об угрозах как в адрес торговой сети, так и в адрес героинь статьи.

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