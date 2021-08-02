Польша согласилась принять белорусскую бегунью Кристину Тимановскую. Ее муж покинул Беларусь Что произошло через сутки после того, как спортсменка заявила о попытке отослать ее с Олимпиады
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Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались увезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханэда, Тимановская обратилась к дежурившим там полицейским с просьбой о помощи.
Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в инстаграме белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде — эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из спортсменок, отстраненных, по ее мнению, по вине спортивных чиновников. После того, как бегунья выложила это видео в инстаграм, ее осудили на белорусском телевидении и в провластных телеграм-каналах.
В интернете появилась запись разговора Тимановской с руководителями белорусской олимпийской сборной по легкой атлетике. Они убеждали спортсменку сняться с Игр под предлогом травмы, заявляя, что она «сделала глупость», поэтому «поступило указание» о ее отъезде в Беларусь. Тимановская отвечала, что возвращение на родину «не закончится ничем хорошим» для нее. Позднее в разговоре с журналистами она уточнила, что опасалась уголовного преследования в Беларуси.
Вернуть Тимановскую в Беларусь поручил лично Александр Лукашенко, считает бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин. По его словам, Лукашенко очень любит спорт и «все время своего правления использовал спортивные победы в политических целях». «Поэтому, когда его критикуют спортсмены или спортсменки, он действительно воспринимает это плохо», — заявил Слюнькин.
Белорусская делегация на Играх купила для Тимановской билет на рейс из Токио в Стамбул. Но из Японии она так и не улетела. Когда заявление бегуньи о недобровольном отъезде попало в СМИ, в аэропорт Ханэда приехало множество журналистов. Тимановская зашла в отделение полиции, расположенное в аэропорту. Как она оттуда выходила, журналисты не видели. Утром 2 августа Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсменка в безопасности, она провела ночь в отеле при аэропорте.
Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил 2 августа замглавы МИД Польши Мартин Пшидач. Он заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Ранее Тимановскую заметили возле посольства Польши в Токио. Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что она подала документы на получение политического убежища в Польше, но Народное антикризисное управление уточнило, что бегунья запрашивала не статус беженца, а визу. Ожидается, что 4 августа спортсменка отправится в Варшаву прямым рейсом из Токио.
Муж Тимановской, тренер Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину. Он прокомментировал причины конфликта жены с тренерским штабом: «Это было на эмоциях, потому что Кристину заставляли участвовать в эстафете 4×400 метров, а Кристина должна была бежать 200 метров. Это то же самое, если бы боксера выставили на борьбу, просто чтобы закрыть участие страны в этом виде спорта. <…> Причем это недоразумение создали руководители делегации, которые подавали заявки».
Тимановскую сняли с Олимпиады из-за ее психологического состояния, утверждает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси. Объявляя об отстранении легкоатлетки, НОК сослался на заключение врачей. Однако сама бегунья отрицает, что ее подвергали врачебному обследованию. «Я нормально держусь, у меня нет никаких проблем со здоровьем, нет травм, нет вопросов с психикой. Я была готова бежать [дистанцию 200 метров на Олимпиаде 2 августа]», — сказала она. Тимановская пыталась через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться, чтобы решение НОК Беларуси отменили, но суд отклонил ее просьбу (.pdf).
Белорусский телеканал ОНТ заявил, что спортсменка «ничего не показала на дорожке», «с самого начала вела себя вызывающе» и «устроила показательное выступление» в токийском аэропорту. Поступок Тимановской в СМИ осудили некоторые белорусские олимпийские чемпионы. Один из самых известных пропагандистов белорусского телевидения Григорий Азаренок назвал спортсменку «шкурой» и предложил отправить ее в лагерь беженцев, прибывающих в Литву через Беларусь, — «к двумстам крепким мужикам из Ближнего Востока».
МОК не признает главу олимпийского комитета Беларуси. В начале 2021 года им стал Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко. До этого он занимал пост старшего вице-президента НОК, а президентом организации 24 года подряд был сам Лукашенко. В декабре 2020 года МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать свои мероприятия, в том числе Олимпийские игры, из-за преследования белорусских спортсменов, которые участвовали в протестах 2020 года.