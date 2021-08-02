Польша согласилась принять белорусскую бегунью Кристину Тимановскую. Ее муж покинул Беларусь Что произошло через сутки после того, как спортсменка заявила о попытке отослать ее с Олимпиады

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Aleksandra Szmigiel / Reuters / Scanpix / LETA

Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую 1 августа сняли с Олимпиады и попытались увезти из Токио вопреки ее желанию. Спортсменка рассказала, что 2 августа должна была участвовать в предварительном забеге на 200 метров, но руководство белорусской делегации на Играх в Токио потребовало от нее вернуться в Беларусь. Прибыв в токийский аэропорт Ханэда, Тимановская обратилась к дежурившим там полицейским с просьбой о помощи.

Незадолго до этого Тимановская раскритиковала в инстаграме белорусских спортивных чиновников. Она рассказала, что ее без предупреждения заявили на дистанцию на Олимпиаде — эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из спортсменок, отстраненных, по ее мнению, по вине спортивных чиновников. После того, как бегунья выложила это видео в инстаграм, ее осудили на белорусском телевидении и в провластных телеграм-каналах.

Начало истории Тимановской — подробнее Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую, раскритиковавшую руководство олимпийской сборной, попытались насильно увезти из Токио Спортсменка обратилась в полицию. Она собирается просить убежища в Европе

В интернете появилась запись разговора Тимановской с руководителями белорусской олимпийской сборной по легкой атлетике. Они убеждали спортсменку сняться с Игр под предлогом травмы, заявляя, что она «сделала глупость», поэтому «поступило указание» о ее отъезде в Беларусь. Тимановская отвечала, что возвращение на родину «не закончится ничем хорошим» для нее. Позднее в разговоре с журналистами она уточнила, что опасалась уголовного преследования в Беларуси.

Разговор Тимановской со спортивными чиновниками «Тебя гордыня начинает в круговорот дьявола брать и крутить тобой» Как белорусские спортивные функционеры убеждали бегунью Кристину Тимановскую сняться с Олимпиады и вернуться в Беларусь. Расшифровка разговора

Вернуть Тимановскую в Беларусь поручил лично Александр Лукашенко, считает бывший белорусский дипломат . По его словам, Лукашенко очень любит спорт и «все время своего правления использовал спортивные победы в политических целях». «Поэтому, когда его критикуют спортсмены или спортсменки, он действительно воспринимает это плохо», — заявил Слюнькин.

Белорусская делегация на Играх купила для Тимановской билет на рейс из Токио в Стамбул. Но из Японии она так и не улетела. Когда заявление бегуньи о недобровольном отъезде попало в СМИ, в аэропорт Ханэда приехало множество журналистов. Тимановская зашла в отделение полиции, расположенное в аэропорту. Как она оттуда выходила, журналисты не видели. Утром 2 августа Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсменка в безопасности, она провела ночь в отеле при аэропорте.

Тимановская получила польскую гуманитарную визу, сообщил 2 августа замглавы МИД Польши Мартин Пшидач. Он заявил, что Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру. Ранее Тимановскую заметили возле посольства Польши в Токио. заявил, что она подала документы на получение политического убежища в Польше, но уточнило, что бегунья запрашивала не статус беженца, а визу. Ожидается, что 4 августа спортсменка отправится в Варшаву прямым рейсом из Токио.

Муж Тимановской, тренер Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину. Он прокомментировал причины конфликта жены с тренерским штабом: «Это было на эмоциях, потому что Кристину заставляли участвовать в эстафете 4×400 метров, а Кристина должна была бежать 200 метров. Это то же самое, если бы боксера выставили на борьбу, просто чтобы закрыть участие страны в этом виде спорта. <…> Причем это недоразумение создали руководители делегации, которые подавали заявки».

Тимановскую сняли с Олимпиады из-за ее психологического состояния, утверждает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси. Объявляя об отстранении легкоатлетки, НОК сослался на заключение врачей. Однако сама бегунья отрицает, что ее подвергали врачебному обследованию. «Я нормально держусь, у меня нет никаких проблем со здоровьем, нет травм, нет вопросов с психикой. Я была готова бежать [дистанцию 200 метров на Олимпиаде 2 августа]», — сказала она. Тимановская пыталась через Спортивный арбитражный суд (CAS) добиться, чтобы решение НОК Беларуси отменили, но суд отклонил ее просьбу (.pdf).

Белорусский телеканал ОНТ заявил, что спортсменка , «с самого начала вела себя вызывающе» и «устроила показательное выступление» в токийском аэропорту. Поступок Тимановской в СМИ осудили некоторые белорусские олимпийские чемпионы. Один из самых известных пропагандистов белорусского телевидения Григорий Азаренок назвал спортсменку «шкурой» и предложил отправить ее в лагерь беженцев, прибывающих в Литву через Беларусь, — «к двумстам крепким мужикам из Ближнего Востока».

МОК не признает главу олимпийского комитета Беларуси. В начале 2021 года им стал Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко. До этого он занимал пост старшего вице-президента НОК, а президентом организации 24 года подряд был сам Лукашенко. В декабре 2020 года МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать свои мероприятия, в том числе Олимпийские игры, из-за преследования белорусских спортсменов, которые участвовали в протестах 2020 года.

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